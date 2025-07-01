В Перми стартовал форум городов трудовой доблести

В Перми 1 июля начал работу форум городов трудовой доблести «В единстве народа — Победа!», приуроченный к пятилетней годовщине присвоения Перми почетного звания Города трудовой доблести. В настоящее время этот статус имеют 70 городов страны. В 2025 году к их числу присоединились Миасс, Салехард, Ишимбай, Курган, Верхняя Пышма, Зеленодольск и Ленинск-Кузнецкий. По мнению организаторов, проведение форума способствует формированию единого исторического пространства и укреплению связей между городами с почетным статусом.
«Я выражаю признательность жителям региона, внесшим значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне не только на фронте, но и в тылу — на предприятиях и фабриках. В Прикамье статус города трудовой доблести имеют Пермь и Сылва. Однако к ним также можно отнести Кизел, Кунгур, Березники и Соликамск, а также другие населенные пункты края, сыгравшие важную роль в достижении общей победы», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на открытии мероприятия.
В ходе выступления губернатор напомнил, что в военные годы Пермский край стал прибежищем для тысяч эвакуированных. Более 380 тысяч жителей Ленинграда нашли здесь временный приют во время блокады. На территории региона было развернуто свыше 150 госпиталей, где медицинский персонал оказывал помощь тысячам пострадавших. Кроме того, многие жители края приняли участие в формировании танкового добровольческого корпуса, который объединил лучших бойцов.
В работе форума принимают участие свыше 500 делегатов из 30 регионов и 53 населенных пунктов страны. Центральной темой обсуждения становится сохранение исторической памяти для будущих поколений. В рамках деловой и культурной повестки запланированы выставки, дискуссионные площадки, практические семинары и презентации проектов. Участники будут обсуждать вопросы патриотического воспитания молодежи, укрепления межпоколенческих связей и передачи наследия Победы современным городам трудовой доблести. Организатором форума выступает администрация города Перми.
К числу ключевых секций форума относятся: «Сохранение памяти для будущих поколений», «Пермь: культурная эвакуация», «Пермь — город-госпиталь» и «Подвиг в тылу». Дополнительно в рамках форума организована межрегиональная библиотечная конференция «Города труда и Победы», на которой профессиональное сообщество библиотекарей, специалистов музеев и архивов рассматривает современные методы патриотического просвещения и вопросы цифровой трансформации исторической памяти.
Молодежная программа включает такие направления, как «Труд крут» — для представителей Российских студенческих отрядов, в том числе из Прикамья. Здесь участники делятся опытом трудового воспитания, принимают участие в совещаниях и стратегических сессиях по разработке единых подходов к патриотическому воспитанию молодежи. Также проводится трек «Молодая смена» с участием председателей муниципальных советов работающей молодежи.
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