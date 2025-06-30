В Пермском крае случайный прохожий спас из огня женщину с двумя детьми

В деревне Демино Кочевского района Пермского края, благодаря оперативным действиям местного жителя, удалось спасти жизнь троим людям во время ночного пожара. Возгорание жилого дома на улице Вавилина произошло 29 июня около трех часов ночи, сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.
Очевидцем трагедии стал 39-летний Лев, который возвращался домой с девушкой. Он рассказал, что заметил пламя и густой дым, после чего бросился к дому, чтобы проверить, есть ли внутри люди. «В доме не было света. Я понял, что либо люди спят и их нужно срочно спасать, либо дома никого нет. Запрыгнув в ограду, я начал стучать по окнам. В этот момент окно начала открывать женщина, и я увидел девочек. Сказал ей, чтобы она передала сперва детей. Ничего не понимающих сестер я перевел через дорогу. Вернувшись к женщине я помог ей перелезть через забор. Хозяйка сообщила мне о привязанной собаке — успел и ее отстегнуть», — рассказал Лев, передает пресс-служба ведомства.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 03:00 по местному времени. На место прибыли 16 спасателей и семь единиц техники. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 188 квадратных метров. Благодаря своевременной помощи, никто из людей не пострадал.
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