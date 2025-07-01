Пермский краевой суд отменил арест экс-директора музея современного искусства Наили Аллахвердиевой

В Пермском краевом суде 1 июля было рассмотрено ходатайство адвоката бывшего директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой о применении к ней меры пресечения в виде заочного ареста в следственном изоляторе. Ранее, 23 июня, Дзержинский районный суд вынес заочное постановление о заключении Аллахвердиевой под стражу с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации.
«Заседание прошло без участия самой обвиняемой, поскольку она находится в международном розыске, отметил судья. Адвокат Аллахвердиевой подчеркнула, что ее подзащитная покинула Россию до возбуждения уголовного дела, что было обусловлено иными обстоятельствами, не связанными с расследованием. Защитник также указала на то, что уведомление о возбуждении дела было направлено формально: следственные органы не располагали актуальными контактными данными, а попытки связаться через телефон или социальные сети не увенчались успехом», — сообщает портал Properm.ru из зала суда.
Гособвинитель заявила, что решение об аресте на два месяца является обоснованным. По ее словам, следствие пришло к верному выводу о необходимости изоляции Аллахвердиевой. Также обвинение подтвердило, что следователи обращались к родственникам и знакомым Аллахвердиевой с целью установить ее местонахождение, однако те отказались сотрудничать со следствием. По сведениям прокуратуры, Аллахвердиева осознанно скрывается за пределами России.
Прокурор ходатайствовала о сохранении решения первой инстанции. Однако суд оставил постановление без удовлетворения и отменил заочный арест.
Ранее URA.RU сообщало о том, что бывший директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева объявлена в межгосударственный розыск по обвинению в нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий. По решению Дзержинского районного суда Перми Аллахвердиевой была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дело в отношении Наили Аллахвердиевой было возбуждено в марте 2025 года. Причиной ее уголовного преследования стала демонстрация на сайте музея неких работ, которые показались оскорбительными некоторым верующим. Сама Аллахвердиева ушла с поста директора PERMM в декабре 2024 года по собственному желанию. Прокуратура добилась в суде изменения формулировки увольнения на «в связи с утратой доверия».
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