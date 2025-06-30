30 июня 2025

Пермский аэропорт побил рекорды по пассажирам и рейсам за счет нового авиаперевозчика

Пассажиропоток на международных рейсах аэропорта Перми вырос на 41%
© Служба новостей «URA.RU»
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В первом полугодии 2025 года пассажиропоток увеличился на 45%
В первом полугодии 2025 года пассажиропоток увеличился на 45% Фото:

Пассажиропоток на международных рейсах в пермском аэропорту за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба пермской таможни на официальном сайте.

«В первом полугодии 2025 года пассажиропоток увеличился на 45% и составил 89 353 человека (в первом полугодии 2024 года — 48 869 человек). Число международных рейсов также увеличилось — за первое полугодие их было выполнено 460, что на 41% больше, чем за шесть месяцев предыдущего года (270 рейсов)», — сказано в сообщении.

Рост объемов перевозок в аэропорту связан, в том числе, с выходом на маршрут нового авиаперевозчика. Как пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Пермь» Пермской таможни Дмитрий Шумков, увеличение числа рейсов и пассажиров обусловлено началом полетов авиакомпании Pegasus Airlines по основному туристическому направлению — Турции.

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Пассажиропоток на международных рейсах в пермском аэропорту за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба пермской таможни на официальном сайте. «В первом полугодии 2025 года пассажиропоток увеличился на 45% и составил 89 353 человека (в первом полугодии 2024 года — 48 869 человек). Число международных рейсов также увеличилось — за первое полугодие их было выполнено 460, что на 41% больше, чем за шесть месяцев предыдущего года (270 рейсов)», — сказано в сообщении. Рост объемов перевозок в аэропорту связан, в том числе, с выходом на маршрут нового авиаперевозчика. Как пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Пермь» Пермской таможни Дмитрий Шумков, увеличение числа рейсов и пассажиров обусловлено началом полетов авиакомпании Pegasus Airlines по основному туристическому направлению — Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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