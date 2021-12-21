Руководители силовых ведомств ХМАО на Новый год уедут из региона

Силовики отдохнут во время новогодних праздников за пределами Югры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов и руководитель окружного управления СКР Михаил Мокшин уедут из Ханты-Мансийска на новогодние каникулы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«У Сатретдинова отпуск начинается с 27 декабря. Он проведет его за пределами ХМАО. Вероятно, что отправится на родину, в Астрахань. Про Мокшина тоже говорят, что он уедет на Новый год из Ханты-Мансийска в Воронеж, откуда родом», — сообщил инсайдер. Другой источник, знакомый с графиком работы главы СУ СКР по ХМАО считает, что Мокшин останется на новогодние праздники на месте. «Он каждый день уходит с работы чуть ли не ночью. Так что вряд ли глава следственного управления Югры отважится уехать на полторы недели», — поделился мнением собеседник URA.RU.

В пресс-службу УМВД по ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе СУ СКР по Югре заявили URA.RU, что Мокшин и во время новогодних праздников будет руководить следственным управлением, но не уточнили, откуда именно.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские полицейские рассчитывают на получение премии к Новому году. В октябре у них была индексация зарплат на 4%.