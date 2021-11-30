В ХМАО полицейские гадают о размере будущей годовой премии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские из ХМАО рассчитывают на получение премии по итогам года. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Еще несколько лет назад она была вполне приличной. Но уже в 2020 году ее урезали. Теперь главный вопрос, какой она будет по итогам 2021 года. Но информация об этом будет только в 20-х числах декабря», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU в правоохранительных органах отметил, что югорские полицейские получили прибавку к жалованию в октябре. «Увеличение окладов составило 3,7%. Однако прибавка положена только аттестованным сотрудникам. На вольнонаемных работниках она не распространяется. Хотя они как раз-таки в большей степени и нуждались в увеличении оплаты труда», — считает источник. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в югорской полиции усилился дефицит кадров. Особенная нехватка персонала ощущается среди участковых, дознавателей и сотрудников патрульно-постовой службы.