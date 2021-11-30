30 ноября 2021

В ХМАО полицейские надеются на выплату годовой премии. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО полицейские гадают о размере будущей годовой премии Фото:

Полицейские из ХМАО рассчитывают на получение премии по итогам года. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Еще несколько лет назад она была вполне приличной. Но уже в 2020 году ее урезали. Теперь главный вопрос, какой она будет по итогам 2021 года. Но информация об этом будет только в 20-х числах декабря», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU в правоохранительных органах отметил, что югорские полицейские получили прибавку к жалованию в октябре. «Увеличение окладов составило 3,7%. Однако прибавка положена только аттестованным сотрудникам. На вольнонаемных работниках она не распространяется. Хотя они как раз-таки в большей степени и нуждались в увеличении оплаты труда», — считает источник. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в югорской полиции усилился дефицит кадров. Особенная нехватка персонала ощущается среди участковых, дознавателей и сотрудников патрульно-постовой службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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