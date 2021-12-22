Помимо оружия и боеприпасов ФСБ изъяло 4 гранаты Фото: Илья Московец © URA.RU

ФСБ совместно с Росгвардией накрыла цех по производству оружия в Чайковском (Пермский край). У оружейников было изъято 14 единиц боевого оружия более 14 тысяч боеприпасов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

«В Чайковском городском округе по месту проживания нелегальных оружейников из незаконного оборота изъяты 14 единиц огнестрельного оружия со следами кустарной доработки, более 14 тысяч боеприпасов», — сообщает пресс-служба. Двух производителей нелегального оружия осудили и приговорили на 2 года 2 месяца и 1 год и 11 месяцев лишения свободы и к штрафу 20 и 10 тысяч рублей, соответственно.

Среди изъятого оружия было: снайперская винтовка Драгунова, винтовка Мосина, пистолет-пулемет Судаева, самозарядные карабины Симонова, АК-74. Все оружие было со следами кустарной переделки. Также у оружейников были изъяты 4 гранаты Ф-1, крупнокалиберные патроны и боеприпасы с экспансивными пулями, приспособления для бесшумной стрельбы и оптические прицелы.

У оружейников изъято более 14 тысяч боеприпасов Пресс-служба ФСБ

4 гранаты Ф-1 Пресс-служба ФСБ

Изъятое оружие Пресс-служба ФСБ