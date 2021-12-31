В Санкт-Петербурге появится сквер имени Андрея Мягкова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Андреем Мягковым в МХАТ им. Чехова. Москва, мягков андрей портрет
В Санкт-Петербурге решили увековечить память актера Андрея Мягкова Фото:

На Ивановской улице в Санкт-Петербурге появится сквер имени актера Андрея Мягкова. Он известен по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром».

«В Петербурге принято решение увековечить память актера Андрея Мягкова. Имя народного артиста РСФСР присвоят безымянной зеленой зоне на Ивановской улице в Невском районе города, где семья Мягковых жила после войны. С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа „Ивановский“, на территории которого находится зеленая зона», — сообщает издание «Фонтанка.ру».

Андрей Мягков родился в Ленинграде, проживал в блокадном городе с родителями до 1943 года. Актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Страна знает Мягкова по ролям в фильмах Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Жестокий романс». Актер умер 18 февраля 2021 года на 83-м году жизни, пишет портал «Дни.ру». Он скончался от острой сердечной недостаточности, передает «Царьград».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Ивановской улице в Санкт-Петербурге появится сквер имени актера Андрея Мягкова. Он известен по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». «В Петербурге принято решение увековечить память актера Андрея Мягкова. Имя народного артиста РСФСР присвоят безымянной зеленой зоне на Ивановской улице в Невском районе города, где семья Мягковых жила после войны. С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа „Ивановский“, на территории которого находится зеленая зона», — сообщает издание «Фонтанка.ру». Андрей Мягков родился в Ленинграде, проживал в блокадном городе с родителями до 1943 года. Актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Страна знает Мягкова по ролям в фильмах Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Жестокий романс». Актер умер 18 февраля 2021 года на 83-м году жизни, пишет портал «Дни.ру». Он скончался от острой сердечной недостаточности, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...