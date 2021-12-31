В Санкт-Петербурге появится сквер имени Андрея Мягкова

31 декабря 2021 в 21:35 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге решили увековечить память актера Андрея Мягкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Ивановской улице в Санкт-Петербурге появится сквер имени актера Андрея Мягкова. Он известен по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». «В Петербурге принято решение увековечить память актера Андрея Мягкова. Имя народного артиста РСФСР присвоят безымянной зеленой зоне на Ивановской улице в Невском районе города, где семья Мягковых жила после войны. С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа „Ивановский“, на территории которого находится зеленая зона», — сообщает издание «Фонтанка.ру». Андрей Мягков родился в Ленинграде, проживал в блокадном городе с родителями до 1943 года. Актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Страна знает Мягкова по ролям в фильмах Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Жестокий романс». Актер умер 18 февраля 2021 года на 83-м году жизни, пишет портал «Дни.ру». Он скончался от острой сердечной недостаточности, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Ивановской улице в Санкт-Петербурге появится сквер имени актера Андрея Мягкова. Он известен по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». «В Петербурге принято решение увековечить память актера Андрея Мягкова. Имя народного артиста РСФСР присвоят безымянной зеленой зоне на Ивановской улице в Невском районе города, где семья Мягковых жила после войны. С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа „Ивановский“, на территории которого находится зеленая зона», — сообщает издание «Фонтанка.ру». Андрей Мягков родился в Ленинграде, проживал в блокадном городе с родителями до 1943 года. Актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Страна знает Мягкова по ролям в фильмах Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Жестокий романс». Актер умер 18 февраля 2021 года на 83-м году жизни, пишет портал «Дни.ру». Он скончался от острой сердечной недостаточности, передает «Царьград».