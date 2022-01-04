В Германии оценили заявление стран «ядерной пятерки»

05 января 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

В ФРГ поддержали заявление лидеров пяти ядерных держав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Германии поддержало совместное заявление лидеров пяти ядерных держав (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) о недавнем заявлении с призывом предотвратить ядерную войну и не допустить гонки вооружений. Об этом сообщили представитель МИД Германии и глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс. «Федеральное правительство приветствует вчерашнее заявление США, России, Китая, Франции и Великобритании. Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Это важная констатация со стороны пяти ядерных стран Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое федеральное правительство энергично поддерживает», — заявил Прайс в ходе брифинга, сообщают РИА «Новости». По его словам, диалог и сотрудничество пяти стран сейчас важнее, чем никогда. Представитель ведомства добавил, что странам необходимо предпринимать конкретные шаги по ядерному разоружению, чтобы прийти к мирному разрешению конфликта. Ранее лидеры пяти ядерных держав сделали совместное заявление о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Они считают своей задачей недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство Германии поддержало совместное заявление лидеров пяти ядерных держав (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) о недавнем заявлении с призывом предотвратить ядерную войну и не допустить гонки вооружений. Об этом сообщили представитель МИД Германии и глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс. «Федеральное правительство приветствует вчерашнее заявление США, России, Китая, Франции и Великобритании. Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Это важная констатация со стороны пяти ядерных стран Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое федеральное правительство энергично поддерживает», — заявил Прайс в ходе брифинга, сообщают РИА «Новости». По его словам, диалог и сотрудничество пяти стран сейчас важнее, чем никогда. Представитель ведомства добавил, что странам необходимо предпринимать конкретные шаги по ядерному разоружению, чтобы прийти к мирному разрешению конфликта. Ранее лидеры пяти ядерных держав сделали совместное заявление о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Они считают своей задачей недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием.