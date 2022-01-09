Бастрыкин отреагировал на массовое отравление алкоголем в ХМАО

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об отравлении суррогатным алкоголем в ХМАО Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил югорским следователям представить доклад о расследовании уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей поселка Кондинское. Об этом сообщается на сайте СКР.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. оперативно представить доклад о проведенных следственных действиях в рамках расследуемого уголовного дела по факту гибели восьми человек и госпитализации семи жителей Кондинского района (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении силового ведомства. Там также уточнено, что четверо югорчан проходят лечение в окружной больнице в Ханты-Мансийске, а трое в районном медучреждении.

В рамках расследования уголовного дела проведена серия обысков, изъята и отправлена на экспертизу партия суррогатного алкоголя. «Задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в городе Тюмени. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий», — указано на сайте СКР.

Ранее URA.RU сообщало об отравлении суррогатным алкоголем в ХМАО. Первые случаи были зафиксированы 8 января.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил югорским следователям представить доклад о расследовании уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей поселка Кондинское. Об этом сообщается на сайте СКР. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. оперативно представить доклад о проведенных следственных действиях в рамках расследуемого уголовного дела по факту гибели восьми человек и госпитализации семи жителей Кондинского района (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении силового ведомства. Там также уточнено, что четверо югорчан проходят лечение в окружной больнице в Ханты-Мансийске, а трое в районном медучреждении. В рамках расследования уголовного дела проведена серия обысков, изъята и отправлена на экспертизу партия суррогатного алкоголя. «Задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в городе Тюмени. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий», — указано на сайте СКР. Ранее URA.RU сообщало об отравлении суррогатным алкоголем в ХМАО. Первые случаи были зафиксированы 8 января.
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