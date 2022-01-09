Бастрыкин отреагировал на массовое отравление алкоголем в ХМАО

09 января 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об отравлении суррогатным алкоголем в ХМАО Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил югорским следователям представить доклад о расследовании уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей поселка Кондинское. Об этом сообщается на сайте СКР. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. оперативно представить доклад о проведенных следственных действиях в рамках расследуемого уголовного дела по факту гибели восьми человек и госпитализации семи жителей Кондинского района (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении силового ведомства. Там также уточнено, что четверо югорчан проходят лечение в окружной больнице в Ханты-Мансийске, а трое в районном медучреждении. В рамках расследования уголовного дела проведена серия обысков, изъята и отправлена на экспертизу партия суррогатного алкоголя. «Задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в городе Тюмени. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий», — указано на сайте СКР. Ранее URA.RU сообщало об отравлении суррогатным алкоголем в ХМАО. Первые случаи были зафиксированы 8 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил югорским следователям представить доклад о расследовании уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей поселка Кондинское. Об этом сообщается на сайте СКР. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. оперативно представить доклад о проведенных следственных действиях в рамках расследуемого уголовного дела по факту гибели восьми человек и госпитализации семи жителей Кондинского района (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении силового ведомства. Там также уточнено, что четверо югорчан проходят лечение в окружной больнице в Ханты-Мансийске, а трое в районном медучреждении. В рамках расследования уголовного дела проведена серия обысков, изъята и отправлена на экспертизу партия суррогатного алкоголя. «Задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в городе Тюмени. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий», — указано на сайте СКР. Ранее URA.RU сообщало об отравлении суррогатным алкоголем в ХМАО. Первые случаи были зафиксированы 8 января.