11 января 2022
10 января 2022

В ХМАО вице-мэр подал в суд на силовиков из-за уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Алексей Золотухин пытается оспорить действия следователей в суде Фото:

Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин пытается в суде прекратить уголовное дело, возбужденное против него по обвинению в превышении должностных полномочий. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Вчера я подал жалобу в городской суд Пыть-Яха с требованием прекратить в отношении меня уголовное дело, потому как считаю его возбуждение незаконным и необоснованным», — рассказал Золотухин. Он также добавил, что категорически отрицает предъявленные ему обвинения.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили URA.RU, что не располагают данными о каких-либо заявлениях со стороны Золотухина. Следователи считают возбуждение уголовного дела обоснованным. «Расследование продолжается», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что Золотухин стал фигурантом уголовного дела из-за передачи муниципального земельного участка в собственность предпринимателю Сократу Керимову. По версии следствия, бюджет города в результате этих действий понес потери в размере 15 млн рублей.

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Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин пытается в суде прекратить уголовное дело, возбужденное против него по обвинению в превышении должностных полномочий. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник. «Вчера я подал жалобу в городской суд Пыть-Яха с требованием прекратить в отношении меня уголовное дело, потому как считаю его возбуждение незаконным и необоснованным», — рассказал Золотухин. Он также добавил, что категорически отрицает предъявленные ему обвинения. В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили URA.RU, что не располагают данными о каких-либо заявлениях со стороны Золотухина. Следователи считают возбуждение уголовного дела обоснованным. «Расследование продолжается», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что Золотухин стал фигурантом уголовного дела из-за передачи муниципального земельного участка в собственность предпринимателю Сократу Керимову. По версии следствия, бюджет города в результате этих действий понес потери в размере 15 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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