В ХМАО вице-мэр подал в суд на силовиков из-за уголовного дела

Алексей Золотухин пытается оспорить действия следователей в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин пытается в суде прекратить уголовное дело, возбужденное против него по обвинению в превышении должностных полномочий. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Вчера я подал жалобу в городской суд Пыть-Яха с требованием прекратить в отношении меня уголовное дело, потому как считаю его возбуждение незаконным и необоснованным», — рассказал Золотухин. Он также добавил, что категорически отрицает предъявленные ему обвинения.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили URA.RU, что не располагают данными о каких-либо заявлениях со стороны Золотухина. Следователи считают возбуждение уголовного дела обоснованным. «Расследование продолжается», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что Золотухин стал фигурантом уголовного дела из-за передачи муниципального земельного участка в собственность предпринимателю Сократу Керимову. По версии следствия, бюджет города в результате этих действий понес потери в размере 15 млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам