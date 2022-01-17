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14 января 2022

В Омске нашли зараженного штамом «Омикрон», приехавшего из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
В ХМАО о заражениях новым штамом коронавируса ранее не сообщалось Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Омске диагностировали штамм «Омикрон» коронавируса у человека, приехавшего из ХМАО. Всего в Омской области диагностировали 13 случаев заражения инфекцией, два из них завозные. Информация об этом размещена на официальном сайте Роспотребнадзора по Омской области.

«Один заболевший прибыл из другого региона — ХМАО (Югра), во втором случае заболевший прибыл из Республики Казахстан (г. Нур-Султан). Остальные заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении.

В ХМАО о выявлении заражения новым штаммом коронавируса ранее не сообщалось. В управлении Роспотребнадзора региона не ответили на звонок журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели ограничения из-за штамма коронавируса «Омикрон». Запреты касаются иностранцев и жителей региона, вернувшихся из-за границы.

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В Омске диагностировали штамм «Омикрон» коронавируса у человека, приехавшего из ХМАО. Всего в Омской области диагностировали 13 случаев заражения инфекцией, два из них завозные. Информация об этом размещена на официальном сайте Роспотребнадзора по Омской области. «Один заболевший прибыл из другого региона — ХМАО (Югра), во втором случае заболевший прибыл из Республики Казахстан (г. Нур-Султан). Остальные заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении. В ХМАО о выявлении заражения новым штаммом коронавируса ранее не сообщалось. В управлении Роспотребнадзора региона не ответили на звонок журналиста URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели ограничения из-за штамма коронавируса «Омикрон». Запреты касаются иностранцев и жителей региона, вернувшихся из-за границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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