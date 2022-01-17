В Омске нашли зараженного штамом «Омикрон», приехавшего из ХМАО

В Омске диагностировали штамм «Омикрон» коронавируса у человека, приехавшего из ХМАО. Всего в Омской области диагностировали 13 случаев заражения инфекцией, два из них завозные. Информация об этом размещена на официальном сайте Роспотребнадзора по Омской области.
«Один заболевший прибыл из другого региона — ХМАО (Югра), во втором случае заболевший прибыл из Республики Казахстан (г. Нур-Султан). Остальные заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении.
В ХМАО о выявлении заражения новым штаммом коронавируса ранее не сообщалось. В управлении Роспотребнадзора региона не ответили на звонок журналиста URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели ограничения из-за штамма коронавируса «Омикрон». Запреты касаются иностранцев и жителей региона, вернувшихся из-за границы.
В Омске диагностировали штамм «Омикрон» коронавируса у человека, приехавшего из ХМАО. Всего в Омской области диагностировали 13 случаев заражения инфекцией, два из них завозные. Информация об этом размещена на официальном сайте Роспотребнадзора по Омской области. «Один заболевший прибыл из другого региона — ХМАО (Югра), во втором случае заболевший прибыл из Республики Казахстан (г. Нур-Султан). Остальные заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении. В ХМАО о выявлении заражения новым штаммом коронавируса ранее не сообщалось. В управлении Роспотребнадзора региона не ответили на звонок журналиста URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели ограничения из-за штамма коронавируса «Омикрон». Запреты касаются иностранцев и жителей региона, вернувшихся из-за границы.