В Омске нашли зараженного штамом «Омикрон», приехавшего из ХМАО

В ХМАО о заражениях новым штамом коронавируса ранее не сообщалось Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Омске диагностировали штамм «Омикрон» коронавируса у человека, приехавшего из ХМАО. Всего в Омской области диагностировали 13 случаев заражения инфекцией, два из них завозные. Информация об этом размещена на официальном сайте Роспотребнадзора по Омской области.

«Один заболевший прибыл из другого региона — ХМАО (Югра), во втором случае заболевший прибыл из Республики Казахстан (г. Нур-Султан). Остальные заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении.

В ХМАО о выявлении заражения новым штаммом коронавируса ранее не сообщалось. В управлении Роспотребнадзора региона не ответили на звонок журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели ограничения из-за штамма коронавируса «Омикрон». Запреты касаются иностранцев и жителей региона, вернувшихся из-за границы.

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