19 января 2022

Немецкий депутат: Германия пытается балансировать между США и РФ. «Взаимное сближение неизбежно»

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
По словам Сергея Хенке, Германия пытается удержаться в обоих лагерях Фото:

Германия старается балансировать между США и Россией. Об этом заявил один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке.

«Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — заявил он РИА «Новости».

Ранее правительство Германии поддержало лидеров пяти ядерных держав (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция), которые считают, что необходимо предотвратить ядерную войну и не допустить гонки вооружений. По словам главы пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса, диалог и сотрудничество стран сейчас важны как никогда. Он считает, что ядерная война не может быть выиграна и не должна вестись не при каких условиях.

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Германия старается балансировать между США и Россией. Об этом заявил один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке. «Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — заявил он РИА «Новости». Ранее правительство Германии поддержало лидеров пяти ядерных держав (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция), которые считают, что необходимо предотвратить ядерную войну и не допустить гонки вооружений. По словам главы пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса, диалог и сотрудничество стран сейчас важны как никогда. Он считает, что ядерная война не может быть выиграна и не должна вестись не при каких условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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