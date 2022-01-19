Немецкий депутат: Германия пытается балансировать между США и РФ. «Взаимное сближение неизбежно»

20 января 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Хенке, Германия пытается удержаться в обоих лагерях Фото: Николай Бастриков © URA.RU Германия старается балансировать между США и Россией. Об этом заявил один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке. «Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — заявил он РИА «Новости». Ранее правительство Германии поддержало лидеров пяти ядерных держав (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция), которые считают, что необходимо предотвратить ядерную войну и не допустить гонки вооружений. По словам главы пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса, диалог и сотрудничество стран сейчас важны как никогда. Он считает, что ядерная война не может быть выиграна и не должна вестись не при каких условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия старается балансировать между США и Россией. Об этом заявил один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке. «Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — заявил он РИА «Новости». Ранее правительство Германии поддержало лидеров пяти ядерных держав (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция), которые считают, что необходимо предотвратить ядерную войну и не допустить гонки вооружений. По словам главы пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса, диалог и сотрудничество стран сейчас важны как никогда. Он считает, что ядерная война не может быть выиграна и не должна вестись не при каких условиях.