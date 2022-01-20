Журналисты «Новой газеты» заявили, что их избили в больнице ХМАО

В потасовке, якобы, участывовал заместитель главного врача больницы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова

Журналисты «Новой газеты» Изольда Дробина и Арден Аркман заявили, что их избили в травматологической больнице Сургута, где они снимали репортаж о суицидах медперсонала. По словам Дробиной, напал на них замглавврача учреждения.

«В больницу мы зашли беспрепятственно, никто документов не спрашивал. Мы обходили людей, чтобы найти, с кем можно пообщаться. Подошли к этому врачу, представились журналистами, назвали издание. Он ушел, а через минуты 3-4 вылетел из отделения, в которое мы даже не пытались зайти и начал бить Ардена, кричал, что разобьет ему камеру», — рассказала Дробина журналисту URA.RU.

По ее словам, напавший — замглавврача учреждения Андрей Матвеев. Журналисты уже написали заявление в полицию (там URA.RU подтвердили факт подачи заявления). Дробина подробно рассказала, как именно развивались события. «Арден закрывал камеру курткой и руками. Матвеев вцепился в камеру и пытался ее вырвать, попутно бил Ардена по телу, повалил на землю и продолжил бить. Я попыталась его руку удержать, чтобы дать Ардену возможность встать, но он [сотрудник учреждения — примечание URA.RU] меня ударил в левую скулу», — добавила Дробина.

По словам главного врача Сургутской травматологической больницы Дмитрия Гарайса, съемка велась людьми, представляющимися журналистами, несанкционированно, без предварительного согласования с администрацией больницы. «Воспользовавшись общедоступным входом через травмпункт для взрослых, граждане самостоятельно проникли на территорию стационара, где действуют особые карантинные ограничения. Таким образом, они нарушили санитарно-эпидемиологический внутрибольничный режим. У входа в отделение анестезиологии и реанимации их заметил заместитель главного врача по нейрохирургической помощи Матвеев. Его многократные просьбы покинуть помещение представители прессы игнорировали и вели себя провокационно, в то числе, проводя несогласованную съемку режимного объекта и не дававших согласие на съемку сотрудников», — заключил Гарайс.

Он же добавил, что «требуется время для анализа обстоятельств произошедшего, отраженных в опубликованном видео, а также не попавших в него. «В ближайшее время обстоятельства будут изучены в рамках внутренней проверки в БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница», а так же в ОМВД России по Сургуту», — добавил главврач.

Ранее URA.RU сообщало о суициде двух медсестер в травматологии Сургута (именно об этом журналисты «Новой» делают репортаж). По факту самоубийств депздрав ХМАО проводит собственную проверку, как и следком ХМАО. Расследование контролируют в центральном аппарате Следственного комитета.

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