В Перми на Разгуляе построят здание прокуратуры и жилые дома

Ранее этот квартал был расселен Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми на территории микрорайона Разгуляй краевые власти запланировали построить новое здание краевой прокуратуры, жилые дома, культурно-досуговый объект и спортивную площадку. Проект приказа разместили на сайте минимущества Пермского края.

«Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ул. Екатерининской, ул. Клименко, ул. Достоевского, ул. Николая Островского в Ленинском районе города Перми. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края», — указано в проекте приказа.

Согласно документу, в квартале между перечисленными улицами были расселены аварийные дома. Часть уже снесена. Планируется, что здание краевой прокуратуры появится на углу улиц Екатерининской и Клименко — напротив СИЗО.

На углу улиц Екатерининская и Николая Островского будет размещен культурно-досуговый объект, а спортплощадка появится на углу улиц Николая Островского и Достоевского. В середине квартала будут построены жилые дома. Сроков ввода в эксплуатацию объектов пока нет.

Ранее URA.RU сообщало, что недалеко оттуда — на участке под новый оперный театр Перми снесут 35 гаражей. Территорию будут комплексно развивать.