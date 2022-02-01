01 февраля 2022
31 января 2022

Пермские власти решили отказаться от кладбища вблизи деревни

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Кипель. Курган, могилы, кипель, кладбище
Кладбище планировалось организовать в километре от жилой деревни Фото:

Власти Пермского района не будут размещать кладбище вблизи деревни Горбуново, как предполагалось ранее. Этот вопрос, среди прочих, планируется обсудить с жителями на публичных слушаниях, написал на своей странице в Instagram глава района Владимир Цветов.

«2 февраля в доме культуры села Лобаново в 16:00 пройдут публичные слушания по внесению изменений в генплан поселения […] Отдельно скажу о кладбище в Горбуново. Мы будем исключать этот объект из генплана по решению Пермского краевого суда от 20 февраля 2021 года», — сообщил Цветов. Также, по словам мэра, с жителями планируется обсудить строительство стадиона и школы.

URA.RU писало, что власти рассчитывали разместить кладбище в километре от деревни Горбуново. Под будущий некрополь планировалось отвести 40 гектаров земли. Инициатива администрации Пермского района вызвала негативную реакцию местных жителей.

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Власти Пермского района не будут размещать кладбище вблизи деревни Горбуново, как предполагалось ранее. Этот вопрос, среди прочих, планируется обсудить с жителями на публичных слушаниях, написал на своей странице в Instagram глава района Владимир Цветов. «2 февраля в доме культуры села Лобаново в 16:00 пройдут публичные слушания по внесению изменений в генплан поселения […] Отдельно скажу о кладбище в Горбуново. Мы будем исключать этот объект из генплана по решению Пермского краевого суда от 20 февраля 2021 года», — сообщил Цветов. Также, по словам мэра, с жителями планируется обсудить строительство стадиона и школы. URA.RU писало, что власти рассчитывали разместить кладбище в километре от деревни Горбуново. Под будущий некрополь планировалось отвести 40 гектаров земли. Инициатива администрации Пермского района вызвала негативную реакцию местных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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