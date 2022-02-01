Пермские власти решили отказаться от кладбища вблизи деревни

Кладбище планировалось организовать в километре от жилой деревни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Пермского района не будут размещать кладбище вблизи деревни Горбуново, как предполагалось ранее. Этот вопрос, среди прочих, планируется обсудить с жителями на публичных слушаниях, написал на своей странице в Instagram глава района Владимир Цветов.

«2 февраля в доме культуры села Лобаново в 16:00 пройдут публичные слушания по внесению изменений в генплан поселения […] Отдельно скажу о кладбище в Горбуново. Мы будем исключать этот объект из генплана по решению Пермского краевого суда от 20 февраля 2021 года», — сообщил Цветов. Также, по словам мэра, с жителями планируется обсудить строительство стадиона и школы.

URA.RU писало, что власти рассчитывали разместить кладбище в километре от деревни Горбуново. Под будущий некрополь планировалось отвести 40 гектаров земли. Инициатива администрации Пермского района вызвала негативную реакцию местных жителей.