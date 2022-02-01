Пермские власти решили отказаться от кладбища вблизи деревни

Власти Пермского района не будут размещать кладбище вблизи деревни Горбуново, как предполагалось ранее. Этот вопрос, среди прочих, планируется обсудить с жителями на публичных слушаниях, написал на своей странице в Instagram глава района Владимир Цветов.
«2 февраля в доме культуры села Лобаново в 16:00 пройдут публичные слушания по внесению изменений в генплан поселения […] Отдельно скажу о кладбище в Горбуново. Мы будем исключать этот объект из генплана по решению Пермского краевого суда от 20 февраля 2021 года», — сообщил Цветов. Также, по словам мэра, с жителями планируется обсудить строительство стадиона и школы.
URA.RU писало, что власти рассчитывали разместить кладбище в километре от деревни Горбуново. Под будущий некрополь планировалось отвести 40 гектаров земли. Инициатива администрации Пермского района вызвала негативную реакцию местных жителей.
Власти Пермского района не будут размещать кладбище вблизи деревни Горбуново, как предполагалось ранее. Этот вопрос, среди прочих, планируется обсудить с жителями на публичных слушаниях, написал на своей странице в Instagram глава района Владимир Цветов. «2 февраля в доме культуры села Лобаново в 16:00 пройдут публичные слушания по внесению изменений в генплан поселения […] Отдельно скажу о кладбище в Горбуново. Мы будем исключать этот объект из генплана по решению Пермского краевого суда от 20 февраля 2021 года», — сообщил Цветов. Также, по словам мэра, с жителями планируется обсудить строительство стадиона и школы. URA.RU писало, что власти рассчитывали разместить кладбище в километре от деревни Горбуново. Под будущий некрополь планировалось отвести 40 гектаров земли. Инициатива администрации Пермского района вызвала негативную реакцию местных жителей.