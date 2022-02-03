В ХМАО после осенних выборов на должность вернули вице-мэра

В Березовском районе на должность вице-мэра назначили Ирину Чечеткину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На должность заместителя главы Березовского района ХМАО назначена Ирина Чечеткина, ранее уже занимавшая этот пост. О назначении Чечеткиной URA.RU рассказал глава района Павел Артеев.

«Назначена заместителем главы района Ирина Чечеткина. Она будет курировать социальную сферу — образование, культуру, спорт, молодежную политику, опеку, комиссию по делам несовершеннолетних и так далее. Ранее занимала должность председателя территориальной избирательной комиссии Березовского района», — сказал Артеев.

Чечеткина покинула должность вице-мэра Березовского района в апреле 2021 года и была избрана председателем территориальной избирательной комиссии. Тогда решение о выдвижении кандидатуры Чечеткиной на место председателя было принято в связи с тем, что чиновница ранее уже работала председателем избиркома.