03 февраля 2022
02 февраля 2022

Заключенных в ХМАО накормят бургерами и картошкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Street Food на улице Малышева. Екатеринбург, гамбургер, бургер, фастфуд
Фастфуд станет праздничным угощением для осужденных к 23 февраля Фото:

Для осужденных колонии №11 в Сургуте (ХМАО) к 23 Февраля приготовят праздничный обед, в который войдут бургеры с фирменным горчичным соусом и картошка фри. Управление ФСИН по ХМАО уже закупило котлетный автомат для формовки фастфуда.

«К 23 февраля осужденные ИК-11 изготовят гамбургеры с горчичным соусом, солеными огурчиками и картошку фри для праздничного стола. Управлением ФСИН ранее был закуплен специализированный котлетный автомат. Булочки для гамбургеров выпекут в пекарне колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В УФИН по ХМАО также сообщают, что пока фастфуд в меню для осужденных — временная мера к празднику, в последующем вопрос будет решаться в зависимости от отзывов сидельцев. В управлении также добавили, что праздничные обеды пройдут во всех режимных исправительных учреждениях ХМАО. Перечень блюд для них сейчас находится в стадии разработки.

Ранее URA.RU сообщало, что в колонии и СИЗО ХМАО запретили пускать родственников заключенных. Дополнительные меры пришлось ввести из-за эпидемиологической ситуации. Также в учреждениях службы исполнения наказаний приостановлен прием посетителей сотрудниками ведомства.

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Для осужденных колонии №11 в Сургуте (ХМАО) к 23 Февраля приготовят праздничный обед, в который войдут бургеры с фирменным горчичным соусом и картошка фри. Управление ФСИН по ХМАО уже закупило котлетный автомат для формовки фастфуда. «К 23 февраля осужденные ИК-11 изготовят гамбургеры с горчичным соусом, солеными огурчиками и картошку фри для праздничного стола. Управлением ФСИН ранее был закуплен специализированный котлетный автомат. Булочки для гамбургеров выпекут в пекарне колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В УФИН по ХМАО также сообщают, что пока фастфуд в меню для осужденных — временная мера к празднику, в последующем вопрос будет решаться в зависимости от отзывов сидельцев. В управлении также добавили, что праздничные обеды пройдут во всех режимных исправительных учреждениях ХМАО. Перечень блюд для них сейчас находится в стадии разработки. Ранее URA.RU сообщало, что в колонии и СИЗО ХМАО запретили пускать родственников заключенных. Дополнительные меры пришлось ввести из-за эпидемиологической ситуации. Также в учреждениях службы исполнения наказаний приостановлен прием посетителей сотрудниками ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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