В колонии и СИЗО ХМАО запретили пускать родственников заключенных

Из-за коронавируса к заключенным запретили пускать посетителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во всех учреждениях УФСИН по ХМАО ввели запрет на любые виды свиданий. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своем официальном сайте.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в учреждениях УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре приостановлены краткосрочные и длительные свидания. Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий», — сообщает пресс-лужба окружного УФСИН на своем сайте.

Кроме того, приостановлен прием посетителей сотрудниками ведомства. В управлении готовы принимать лишь письменные обращения.

Что до передач, то продукты будут принимать только в упаковке производителя, которую можно обработать дезинфекторами. Когда введенные ограничения будут отменены, в УФСИН ответить затрудняются, и просят граждан следить за официальной информацией.