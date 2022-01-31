31 января 2022

В колонии и СИЗО ХМАО запретили пускать родственников заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, колючая проволока, заключенные, колония, тюрьма, болельщики, уголовники, итк, исправительно-трудовая колония, зэки, окно, ик-6
Из-за коронавируса к заключенным запретили пускать посетителей Фото:

Во всех учреждениях УФСИН по ХМАО ввели запрет на любые виды свиданий. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своем официальном сайте.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в учреждениях УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре приостановлены краткосрочные и длительные свидания. Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий», — сообщает пресс-лужба окружного УФСИН на своем сайте.

Кроме того, приостановлен прием посетителей сотрудниками ведомства. В управлении готовы принимать лишь письменные обращения.

Что до передач, то продукты будут принимать только в упаковке производителя, которую можно обработать дезинфекторами. Когда введенные ограничения будут отменены, в УФСИН ответить затрудняются, и просят граждан следить за официальной информацией.

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Во всех учреждениях УФСИН по ХМАО ввели запрет на любые виды свиданий. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своем официальном сайте. «В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в учреждениях УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре приостановлены краткосрочные и длительные свидания. Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий», — сообщает пресс-лужба окружного УФСИН на своем сайте. Кроме того, приостановлен прием посетителей сотрудниками ведомства. В управлении готовы принимать лишь письменные обращения. Что до передач, то продукты будут принимать только в упаковке производителя, которую можно обработать дезинфекторами. Когда введенные ограничения будут отменены, в УФСИН ответить затрудняются, и просят граждан следить за официальной информацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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