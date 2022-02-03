03 февраля 2022
02 февраля 2022

Губернатор Моор определил дату общения со СМИ

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Последний раз Александр Моор проводил пресс-конференцию 12 августа 2021 года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет пресс-конференцию 9 февраля. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Мероприятие пройдет по видеоконференцсвязи.

«Встреча с представителями СМИ пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона подведет итоги 2021 года, расскажет о планах на 2022, ответит на вопросы. Пресс-конференция состоится 9 февраля 2022 года, начало в 12 часов», — рассказали в инфоцентре.

Последний раз Моор проводил пресс-конференцию 12 августа 2021 года. Тогда губернатор признался, что готовится к ревакцинации от коронавируса и уходу в отпуск для участия в выборах в Тюменскую областную думу.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет пресс-конференцию 9 февраля. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Мероприятие пройдет по видеоконференцсвязи. «Встреча с представителями СМИ пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона подведет итоги 2021 года, расскажет о планах на 2022, ответит на вопросы. Пресс-конференция состоится 9 февраля 2022 года, начало в 12 часов», — рассказали в инфоцентре. Последний раз Моор проводил пресс-конференцию 12 августа 2021 года. Тогда губернатор признался, что готовится к ревакцинации от коронавируса и уходу в отпуск для участия в выборах в Тюменскую областную думу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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