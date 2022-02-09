Постпред РФ: что Россия будет делать без «Северного потока — 2»

В случае, если газопровод «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, РФ продаст этот газ другим. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
«Запуск „Северного потока — 2“ нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что „Северного потока — 2“ не будет», — сказал Чижов в разговоре с РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что «Северный поток — 2» не будет работать в случае эскалации ситуации вокруг Украины. При этом он заявил, что США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией о безопасности. Однако Германия и Испания собираются создать конкурента «Северному потоку — 2», чтобы снизить зависимость от российского газа.
В случае, если газопровод «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, РФ продаст этот газ другим. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Запуск „Северного потока — 2“ нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что „Северного потока — 2“ не будет», — сказал Чижов в разговоре с РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что «Северный поток — 2» не будет работать в случае эскалации ситуации вокруг Украины. При этом он заявил, что США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией о безопасности. Однако Германия и Испания собираются создать конкурента «Северному потоку — 2», чтобы снизить зависимость от российского газа.