Постпред РФ: что Россия будет делать без «Северного потока — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Владимир Чижов объяснил, что Россия будет делать в отсутствие «Северного потока — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

В случае, если газопровод «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, РФ продаст этот газ другим. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Запуск „Северного потока — 2“ нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что „Северного потока — 2“ не будет», — сказал Чижов в разговоре с РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что «Северный поток — 2» не будет работать в случае эскалации ситуации вокруг Украины. При этом он заявил, что США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией о безопасности. Однако Германия и Испания собираются создать конкурента «Северному потоку — 2», чтобы снизить зависимость от российского газа.

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В случае, если газопровод «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, РФ продаст этот газ другим. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Запуск „Северного потока — 2“ нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что „Северного потока — 2“ не будет», — сказал Чижов в разговоре с РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что «Северный поток — 2» не будет работать в случае эскалации ситуации вокруг Украины. При этом он заявил, что США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией о безопасности. Однако Германия и Испания собираются создать конкурента «Северному потоку — 2», чтобы снизить зависимость от российского газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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