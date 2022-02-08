08 февраля 2022

Челябинский депутат Госдумы Гартунг заразился «Омикроном»

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Правление СПП. Челябинск., гартунг валерий
Валерий Гартунг предупредил о высокой заразности «Омикрона» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Представляющий в Госдуме Челябинскую область депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг перешел на удаленную работу из-за заражения коронавирусом «Омикрон». Об этом сообщил 9 февраля сам народный избранник.

«Тест на коронавирус дал положительный результат. Те, кто смотрит мои видео и читает публикации, знают, что я всегда соблюдаю все меры безопасности — ношу маску, придерживаюсь социальной дистанции. Тем не менее, „Омикрон“ настолько заразен, что привычные меры, видимо, не всегда помогают», — написал Гартунг на официальной странице в «ВК».

По словам эсера, в ближайшее время ему придется работать удаленно. Также Гартунг добавил, что благодаря сделанной прививке чувствует себя хорошо.

«Но, к сожалению, не все люди переносят вирус так легко. Поэтому будьте осторожны, по возможности оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких», — заключил Гартунг.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с COVID-19 в Центральную клиническую больницу Москвы. В партии заявили, что политик чувствует себя хорошо. /При этом ряд СМИ сообщает, что степень поражения легких политика может достигать 50—75%.

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Представляющий в Госдуме Челябинскую область депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг перешел на удаленную работу из-за заражения коронавирусом «Омикрон». Об этом сообщил 9 февраля сам народный избранник. «Тест на коронавирус дал положительный результат. Те, кто смотрит мои видео и читает публикации, знают, что я всегда соблюдаю все меры безопасности — ношу маску, придерживаюсь социальной дистанции. Тем не менее, „Омикрон“ настолько заразен, что привычные меры, видимо, не всегда помогают», — написал Гартунг на официальной странице в «ВК». По словам эсера, в ближайшее время ему придется работать удаленно. Также Гартунг добавил, что благодаря сделанной прививке чувствует себя хорошо. «Но, к сожалению, не все люди переносят вирус так легко. Поэтому будьте осторожны, по возможности оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких», — заключил Гартунг. Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с COVID-19 в Центральную клиническую больницу Москвы. В партии заявили, что политик чувствует себя хорошо. /При этом ряд СМИ сообщает, что степень поражения легких политика может достигать 50—75%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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