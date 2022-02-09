Ройзмана выписали из больницы, куда он попал с омикроном

Евгения Ройзмана госпитализировали 3 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выписан из больницы, где он провел семь дней. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Дома. Норм. Спасибо вам за поддержку и добрые слова. Всем добра, удачи и доброго здоровья! Будем жить. Врачам и медсестрам особая благодарность за заботу и отношение. Тронут», — написал Ройзман. К моменту публикации он не ответил на звонок URA.RU.

«Это был коронавирус. Первый тест был отрицательный, но симптоматика была как у коронавируса, и уже в больнице тест показал ковид. Это омикрон, — рассказал Ройзман порталу E1.ru. — Кашель остался, голос не вернулся. Буду долечиваться дома, высовываться пока никуда не буду. Когда окончательно в себя приду, поставлю прививку».

До этого Ройзман уже попадал в больницу с коронавирусом — в июне 2020 года (его лечили в ГКБ №40). Через год он вакцинировался «КовиВаком».