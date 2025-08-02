Известная телеведущая не смогла молча смотреть на хейт Niletto

Телеведущая Виолетта Чиковани поддержала Niletto в скандале
© Служба новостей «URA.RU»
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Niletto заявил, что ненавидит фотографироваться
Niletto заявил, что ненавидит фотографироваться Фото:

Екатеринбургского певца Niletto (Данила Прыткова), который попросил не подходить фанатов фотографироваться, поддержала телеведущая Виолетта Чиковани. Она заявила, что подобное поведение связано с личными границами артиста, а не с пренебрежением к фанатам.

«Он достаточно закрытый образ жизни ведет. Имеет на это полное право, и круто, что он об этом говорит, не стесняясь и не подлизываясь к своим подписчикам, к своим поклонникам. Он действительно такой... Я не могу сказать, что он зазнался или у него началась какая-то звездная болезнь, нет. Он просто не любит фотографироваться. Я с этим столкнулась сама», — объяснила она в разговоре с корреспондентом Super.

Ранее Niletto публично попросил не просить его о совместных снимках во время встреч и выступлений, что стало поводом для широкой дискуссии в социальных сетях. Фанаты разделились на два лагеря. Одни уверяют: артист такого уровня обязан фотографироваться с фанатами, другие ничего плохого в этом не увидели.

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Екатеринбургского певца Niletto (Данила Прыткова), который попросил не подходить фанатов фотографироваться, поддержала телеведущая Виолетта Чиковани. Она заявила, что подобное поведение связано с личными границами артиста, а не с пренебрежением к фанатам. «Он достаточно закрытый образ жизни ведет. Имеет на это полное право, и круто, что он об этом говорит, не стесняясь и не подлизываясь к своим подписчикам, к своим поклонникам. Он действительно такой... Я не могу сказать, что он зазнался или у него началась какая-то звездная болезнь, нет. Он просто не любит фотографироваться. Я с этим столкнулась сама», — объяснила она в разговоре с корреспондентом Super. Ранее Niletto публично попросил не просить его о совместных снимках во время встреч и выступлений, что стало поводом для широкой дискуссии в социальных сетях. Фанаты разделились на два лагеря. Одни уверяют: артист такого уровня обязан фотографироваться с фанатами, другие ничего плохого в этом не увидели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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