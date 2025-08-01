«Урал» одержал третью победу подряд в новом сезоне

ФК «Урал» (Екатеринбург) выиграл домашний матч Лиги PARI с «Родиной» (Москва). Игра завершилась со счетом 2:1, передает корреспондент URA.RU.
«Безусловно не очень концовка была в нашем исполнении, потому что стали прижиматься к воротам. Но сегодня для нас куда важнее то, что мы добыли победу», — отметил главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко на пресс-конференции по итогам матча.
Счет в матче открыл на 43-й минуте защитник хозяев Матвей Бардачев. В начале второй половины встречи преимущество «Урала» удвоил нападающий из Хорватии Мартин Секулич. На 84-й минуте Артем Концевой сократил отставание соперников, забив единственный мяч своей команды.
Победа в матче с «Родиной» стала для шмелей третьей в новом сезоне. Благодаря этому команда оказалась на первой строчке турнирной таблицы чемпионата. В следующем туре 10 августа «Урал» столкнется с «Енисеем» на выездном матче в Красноярске.
Ранее URA.RU рассказывало, что спонсоры вновь сохранили бюджет «шмелей» на сезон 2025/26. Бизнесмены верят, что «Урал» сможет уверенно вернуться в Российскую Премьер-лигу со второй попытки.
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