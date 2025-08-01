В Каменске-Уральском (Свердловская область) пьяная женщина на Toyota устроила аварию, не заметив стоявшую перед ней иномарку на светофоре. В результате сразу три человека были доставлены в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Chevrolet с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу для оказания помощи медиками», — рассказали в ведомстве. На автоледи составили сразу три административных протокола.
В ходе расследования выяснили, что женщина за рулем Toyota была пьяна. У нее обнаружили 1,04 мг/л алкоголя. Владелец Chevrolet в момент аварии был трезв. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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