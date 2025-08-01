01 августа 2025

Пьяная автоледи влетела в иномарку в Каменске-Уральском, есть пострадавшие. Фото

В Каменске-Уральском пьяная женщина устроила ДТП с тремя пострадавшими
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии пострадали три человека
В результате аварии пострадали три человека Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пьяная женщина на Toyota устроила аварию, не заметив стоявшую перед ней иномарку на светофоре. В результате сразу три человека были доставлены в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Chevrolet с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу для оказания помощи медиками», — рассказали в ведомстве. На автоледи составили сразу три административных протокола.

В ходе расследования выяснили, что женщина за рулем Toyota была пьяна. У нее обнаружили 1,04 мг/л алкоголя. Владелец Chevrolet в момент аварии был трезв. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пьяная женщина на Toyota устроила аварию, не заметив стоявшую перед ней иномарку на светофоре. В результате сразу три человека были доставлены в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Chevrolet с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу для оказания помощи медиками», — рассказали в ведомстве. На автоледи составили сразу три административных протокола. В ходе расследования выяснили, что женщина за рулем Toyota была пьяна. У нее обнаружили 1,04 мг/л алкоголя. Владелец Chevrolet в момент аварии был трезв. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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