Свердловчан ожидает теплая погода с осадками

В Свердловской области 2 августа ожидаются кратковременные осадки, несмотря на теплую погоду. Все из-за холодного фронта, который пройдет по части региона, сообщает синоптик Алексей Пулин.
«В субботу на территорию Свердловской области по восточной периферии антициклона поступит порция умеренно-холодной воздушной массы. В течение дня холодный фронт будет двигаться через регион, смещаясь с северо-востока на юго-запад. Прохождение фронта сопровождается осадками, преимущественно кратковременными», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Также возможны грозы во второй половине дня. Юго-западные районы области до вечера останутся в более теплой воздушной массе, поэтому максимальные дневные температуры здесь будут выше всего — до +28 градусов. В остальных районах днем потеплеет до +25 градусов, ночью температура составит от +8 до +13, на севере до +16 градусов.
В Екатеринбурге ночью ожидается малооблачная погода, в дневные часы — переменная облачность и вероятность кратковременных дождей. Вероятность грозы составит не более 15%. Температура воздуха ночью опуститься до +12, днем поднимется до +25 градусов.
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