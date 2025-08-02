Россиянам подсказали, куда ехать за большими зарплатами

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Большинство «миллионеров» в Москве, согласно данным Росстата
Большинство «миллионеров» в Москве, согласно данным Росстата Фото:

Большая часть людей с зарплатой от миллиона рублей живут в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Такая информация поступила исходя из данных Росстата.

«В Москве зарплату от одного миллиона рублей получали 28 097 человек — это 62% от всех таких работников в стране. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, однако отрыв от показателя Москвы превышает семь раз — 3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно», — указано в материале РИА Новости, которые основывались на данных Росстата.

Следом идут Свердловская область и Татарстан — 892 и 777 человек, соответственно. Дальше идут Краснодарский край с 498 и Нижегородская область с 468 людьми. Дальше идут Новосибирская (374 человека) и Сахалинская область (336). Сообщается, что в целом выросло количество граждан с зарплатами от миллиона.

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Большая часть людей с зарплатой от миллиона рублей живут в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Такая информация поступила исходя из данных Росстата. «В Москве зарплату от одного миллиона рублей получали 28 097 человек — это 62% от всех таких работников в стране. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, однако отрыв от показателя Москвы превышает семь раз — 3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно», — указано в материале РИА Новости, которые основывались на данных Росстата. Следом идут Свердловская область и Татарстан — 892 и 777 человек, соответственно. Дальше идут Краснодарский край с 498 и Нижегородская область с 468 людьми. Дальше идут Новосибирская (374 человека) и Сахалинская область (336). Сообщается, что в целом выросло количество граждан с зарплатами от миллиона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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