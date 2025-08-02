Россиянам подсказали, куда ехать за большими зарплатами

Большая часть людей с зарплатой от миллиона рублей живут в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Такая информация поступила исходя из данных Росстата.
«В Москве зарплату от одного миллиона рублей получали 28 097 человек — это 62% от всех таких работников в стране. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, однако отрыв от показателя Москвы превышает семь раз — 3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно», — указано в материале РИА Новости, которые основывались на данных Росстата.
Следом идут Свердловская область и Татарстан — 892 и 777 человек, соответственно. Дальше идут Краснодарский край с 498 и Нижегородская область с 468 людьми. Дальше идут Новосибирская (374 человека) и Сахалинская область (336). Сообщается, что в целом выросло количество граждан с зарплатами от миллиона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.