02 августа 2025

Уральский парашютист попал в Книгу рекордов, прыгнув с самым большим флагом ВДВ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прыжок занесли в Книгу рекордов России
Прыжок занесли в Книгу рекордов России Фото:

Свердловский парашютист Александр Косков установил новый рекорд России, совершив прыжок с самым большим флагом Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили организаторы праздничных мероприятий на аэродроме Логиново, приуроченных к 95-летию ВДВ.

"Александр Косков поставил очередной рекорд и раскрыл в небе благ площадью 1200 квадратных метров! Рекорд зафиксирован Книгой рекордов России!", — рассказали в telegram-канале аэродрома. 

Полотно размером 30 на 40 метров стало самым крупным символом десантных войск, когда-либо поднятым в небо в ходе парашютного прыжка. Первый прыжок с этим флагом был совершен 31 июля, однако официальный рекорд зафиксирован 2 августа — в ходе торжеств, организованных ко 95-летию Воздушно-десантных войск. Все этапы прыжка и развертывания флага соответствовали строгим требованиям национального реестра рекордов.

День ВДВ в Екатеринбурге отметили с размахом. Над Историческим сквером спортсмены-парашютисты совершили показательные прыжки, после чего ветераны ВДВ, их семьи и неравнодушные граждане масштабной колонной прошлись по центру города. 

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Свердловский парашютист Александр Косков установил новый рекорд России, совершив прыжок с самым большим флагом Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили организаторы праздничных мероприятий на аэродроме Логиново, приуроченных к 95-летию ВДВ. "Александр Косков поставил очередной рекорд и раскрыл в небе благ площадью 1200 квадратных метров! Рекорд зафиксирован Книгой рекордов России!", — рассказали в telegram-канале аэродрома.  Полотно размером 30 на 40 метров стало самым крупным символом десантных войск, когда-либо поднятым в небо в ходе парашютного прыжка. Первый прыжок с этим флагом был совершен 31 июля, однако официальный рекорд зафиксирован 2 августа — в ходе торжеств, организованных ко 95-летию Воздушно-десантных войск. Все этапы прыжка и развертывания флага соответствовали строгим требованиям национального реестра рекордов. День ВДВ в Екатеринбурге отметили с размахом. Над Историческим сквером спортсмены-парашютисты совершили показательные прыжки, после чего ветераны ВДВ, их семьи и неравнодушные граждане масштабной колонной прошлись по центру города. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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