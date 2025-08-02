Свердловский парашютист Александр Косков установил новый рекорд России, совершив прыжок с самым большим флагом Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили организаторы праздничных мероприятий на аэродроме Логиново, приуроченных к 95-летию ВДВ.
"Александр Косков поставил очередной рекорд и раскрыл в небе благ площадью 1200 квадратных метров! Рекорд зафиксирован Книгой рекордов России!", — рассказали в telegram-канале аэродрома.
Полотно размером 30 на 40 метров стало самым крупным символом десантных войск, когда-либо поднятым в небо в ходе парашютного прыжка. Первый прыжок с этим флагом был совершен 31 июля, однако официальный рекорд зафиксирован 2 августа — в ходе торжеств, организованных ко 95-летию Воздушно-десантных войск. Все этапы прыжка и развертывания флага соответствовали строгим требованиям национального реестра рекордов.
День ВДВ в Екатеринбурге отметили с размахом. Над Историческим сквером спортсмены-парашютисты совершили показательные прыжки, после чего ветераны ВДВ, их семьи и неравнодушные граждане масштабной колонной прошлись по центру города.
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