Россиянкам отменили гол во время хоккейного матча со Швейцарией 12 февраля 2022 в 11:16 Размер текста - 17 + Игра завершилась со счетом 2:4 в польшу Швейцарии Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Во время хоккейного матча на зимней Олимпиаде в Пекине судьи отменили гол женской сборной Олимпийского комитета РФ. Об этом сообщает ОКР в своем telegram-канале. Россиянки обыгрывали соперниц из Швейцарии, но после решения судей счет сравнялся. «Суди пересматривают видео повтор. Гол отменили. Досадно!» — передает telegram-канал Олимпийского комитета России. Российские хоккеистки обыгрывали соперниц из Швейцарии со счетом 2:1. После счет сравнялся. Затем спортсменкам из Швейцарии удалось вырваться вперед. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу соперниц сборной ОКР. Ранее мужская российская сборная одержала победу в стартовом матче со Швейцарией на Олимпиаде в Пекине. Игра закончилась со счетом 1:0. За 3 секунды до конца первого периода счет открыл нападающий Антон Слепышев. После сборная ОКР обыграла национальную команду Дании. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу действующих олимпийских чемпионов, передает агентство Nation News. Мужской хоккейный турнир продлится с 9 по 20 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Во время хоккейного матча на зимней Олимпиаде в Пекине судьи отменили гол женской сборной Олимпийского комитета РФ. Об этом сообщает ОКР в своем telegram-канале. Россиянки обыгрывали соперниц из Швейцарии, но после решения судей счет сравнялся. «Суди пересматривают видео повтор. Гол отменили. Досадно!» — передает telegram-канал Олимпийского комитета России. Российские хоккеистки обыгрывали соперниц из Швейцарии со счетом 2:1. После счет сравнялся. Затем спортсменкам из Швейцарии удалось вырваться вперед. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу соперниц сборной ОКР. Ранее мужская российская сборная одержала победу в стартовом матче со Швейцарией на Олимпиаде в Пекине. Игра закончилась со счетом 1:0. За 3 секунды до конца первого периода счет открыл нападающий Антон Слепышев. После сборная ОКР обыграла национальную команду Дании. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу действующих олимпийских чемпионов, передает агентство Nation News. Мужской хоккейный турнир продлится с 9 по 20 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям