11 февраля 2022

Россиянкам отменили гол во время хоккейного матча со Швейцарией

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Игра завершилась со счетом 2:4 в польшу Швейцарии Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Во время хоккейного матча на зимней Олимпиаде в Пекине судьи отменили гол женской сборной Олимпийского комитета РФ. Об этом сообщает ОКР в своем telegram-канале. Россиянки обыгрывали соперниц из Швейцарии, но после решения судей счет сравнялся.

«Суди пересматривают видео повтор. Гол отменили. Досадно!» — передает telegram-канал Олимпийского комитета России.

Российские хоккеистки обыгрывали соперниц из Швейцарии со счетом 2:1. После счет сравнялся. Затем спортсменкам из Швейцарии удалось вырваться вперед. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу соперниц сборной ОКР.

Ранее мужская российская сборная одержала победу в стартовом матче со Швейцарией на Олимпиаде в Пекине. Игра закончилась со счетом 1:0. За 3 секунды до конца первого периода счет открыл нападающий Антон Слепышев. После сборная ОКР обыграла национальную команду Дании. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу действующих олимпийских чемпионов, передает агентство Nation News. Мужской хоккейный турнир продлится с 9 по 20 февраля.

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Во время хоккейного матча на зимней Олимпиаде в Пекине судьи отменили гол женской сборной Олимпийского комитета РФ. Об этом сообщает ОКР в своем telegram-канале. Россиянки обыгрывали соперниц из Швейцарии, но после решения судей счет сравнялся. «Суди пересматривают видео повтор. Гол отменили. Досадно!» — передает telegram-канал Олимпийского комитета России. Российские хоккеистки обыгрывали соперниц из Швейцарии со счетом 2:1. После счет сравнялся. Затем спортсменкам из Швейцарии удалось вырваться вперед. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу соперниц сборной ОКР. Ранее мужская российская сборная одержала победу в стартовом матче со Швейцарией на Олимпиаде в Пекине. Игра закончилась со счетом 1:0. За 3 секунды до конца первого периода счет открыл нападающий Антон Слепышев. После сборная ОКР обыграла национальную команду Дании. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу действующих олимпийских чемпионов, передает агентство Nation News. Мужской хоккейный турнир продлится с 9 по 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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