Рекордная явка и без нарушений: в Пермском крае завершилось голосование на выборах губернатора

В Пермском крае завершилось голосование на выборах губернатора
Пермяки отдали голоса за своих кандидатов в губернаторы
Пермяки отдали голоса за своих кандидатов в губернаторы Фото:

В Пермском крае в 20:00 закрылись участки для голосования на выборах губернатора региона. Возможность отдать свой голос через интернет тоже отключена. Сейчас члены избиркомов приступят к подсчету голосов. В избирательной комиссии отметили, что явка 2025 года побила рекорды прошлых выборов.

«По состоянию на 18:00 средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 46,29% или 913 238 избирателей. Это превосходит аналогичные показатели выборов губернатора Пермского края не только 2020, но и 2017 годов», — сообщали в избиркоме.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщал, что жалоб из Прикамья не поступало. «Выборы в Пермском крае проходят легитимно и в строгом соответствии с законом. В Центральную избирательную комиссию Российской федерации не поступило ни одной жалобы на действия избирательной комиссии Пермского края и нижестоящих комиссий», — говорил он за два часа до закрытия участков.

О том, как проходил заключительный день голосования в Пермском крае, читайте в нашей трансляции. Редакция URA.RU продолжит следить за подсчетом голосов. Все новости вы узнаете из нашей информационной ленты, а также в онлайн-трансляции.

