Не на сцене, а в фойе: перед капремонтом пермякам рассказали о спектаклях в академическом театре

В пермском академическом Театре-Театре временно прекратит работу основная сцена из-за капитального ремонта. Новый 99-й сезон откроется 24 сентября спектаклем «Раскольников» (18+), который пройдет в фойе, а дальнейшие постановки переместятся на другие площадки города — в Большой зал филармонии и Дворец культуры имени Солдатова, передает пресс-служба учреждения.
«Кардинальным образом изменится акустика: в любой части зала будет идеальный звук. Это очень важно для нас как для музыкально-драматического театра. На всех уровнях зрительского фойе появятся уютные кафе, места для общения и отдыха, уборные. Кроме того, мы планируем организовать в фойе пространство, где будут выставляться пермские художники и скульпторы», — рассказал исполнительный директор театра Егор Мухин. Цитата выложена в Telegram.
Очередные спектакли пройдут 13, 14 и 19 октября. На сцене Большого зала филармонии (Куйбышева, 14) будет показана «Женитьба» по Гоголю (16+). А 21 октября в ДК имени Солдатова (Комсомольский проспект, 79) представят мюзикл «Карлик Нос» (6+). URA.RU уже рассказывало, что к декабрю Театр-Театр станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее в Пермском театре оперы и балета заявили о скором завершении масштабного ремонта. Работы, стартовавшие несколько лет назад, планируют завершить к концу 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!