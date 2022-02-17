17 февраля 2022
16 февраля 2022

Власти ХМАО готовятся к открытию первого вуза для музыкантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на презентации музыкальных инструментов. Челябинск, скрипка
В Ханты-Мансийске планируется открытие первого в регионе музыкального вуза Фото:

Власти ХМАО готовятся к открытию филиала Центральной музыкальной школы — академии исполнительского искусства в Ханты-Мансийске. Это будет первое в регионе учебное заведение, где жители смогут получить высшее музыкальное образование. Об этом URA.RU рассказал директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов.

«Планируется открытие филиала высшего учебного заведения в Ханты-Мансийске. В вузе можно будет получить высшее образование и пройти аспирантуру. Если все пройдет хорошо, то мы осуществим первый набор студентов в сентябре 2023 года», — сказал Латыпов.

На данный момент руководство музыкальной школы находится в процессе получения лицензии для организации высшего образования. «Сейчас существует центральная школа в Москве и два филиала. В Ханты-Мансийске планируется открытие третьего филиала», — заключил глава окружного департамента.

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Власти ХМАО готовятся к открытию филиала Центральной музыкальной школы — академии исполнительского искусства в Ханты-Мансийске. Это будет первое в регионе учебное заведение, где жители смогут получить высшее музыкальное образование. Об этом URA.RU рассказал директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. «Планируется открытие филиала высшего учебного заведения в Ханты-Мансийске. В вузе можно будет получить высшее образование и пройти аспирантуру. Если все пройдет хорошо, то мы осуществим первый набор студентов в сентябре 2023 года», — сказал Латыпов. На данный момент руководство музыкальной школы находится в процессе получения лицензии для организации высшего образования. «Сейчас существует центральная школа в Москве и два филиала. В Ханты-Мансийске планируется открытие третьего филиала», — заключил глава окружного департамента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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