Депутат Госдумы назвал способ остановить войну в Донбассе

Признание ЛНР и ДНР не остановит военный конфликт, считает депутат Госдумы Евгений Федоров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Войну в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) остановит их слияние в одно государство. Об этом заявил в беседе с корреспондентом URA.RU депутат Госдумы Евгений Федоров.

«В течение восьми лет нет стратегии по отношению ЛНР и ДНР. Что там, вечная война? Или, как предложила КПРФ, а Дума поддержала — создание Донецко-Кроворожской республики? Я имею в виду историческое название независимого государства. Это тоже война. Какая разница, воюет государство признанное или непризнанное? Надо использовать единственно верную стратегию, восстанавливать Отечество по закону, по международному праву. И тогда закончится война. Иначе — это вечный конфликт, вечные войны», — сказал Евгений Федоров.

По его словам, выход Украины из состава СССР был незаконен. Это означает, что эта территория незаконно отнята у России. Война стала следствием незаконных событий 1991 года. «Наш Дорогомиловский суд признал незаконными события 2014 года в Киеве (Майдан — прим. ред.). Надо набраться смелости и признать такими же незаконными события 1991 года. Мир, он всегда на позициях закона. Закон — это итоги Второй мировой войны. Все остальное — это либо третья мировая война, либо вечные внутренние конфликты», — заключил депутат.

Ранее в ЛНР заявили о попытке прорыва украинских военных. Сообщили о наличии жертв среди мирного населения и уничтожении пяти жилых домов. Также под обстрелом оказались окраины Донецка.

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