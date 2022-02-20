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В Екатеринбурге продают дом с винным погребом за сотни миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект «Люди» - винные эксперты. Екатеринбург, бутылки, винотека, вино, винный погреб
Элитную резиденцию с винным погребом продают за 265 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге за 265 миллионов рублей продают элитный дом общей площадью 800 квадратных метров с собственным винным погребом. Об этом сообщает портал по продаже недвижимости Циан.

«Резиденция мечты в одном из лучших поселков Екатеринбурга <…> Ландшафтный многоуровневый газон, многолетние декоративные деревья, благоухающие россыпи цветов, обрамляющие кристальный рукотворный ручей, играющий мелодию комфорта среди вековых камней», — сообщает Циан.

Участок, на котором стоит дом, расположен на ВИЗе в коттеджном поселке Галактика. «Почувствуйте атмосферу этого великолепного гостеприимного дома, удачно расположенного на самом большом земельном участке в поселке», — сообщает портал по продаже недвижимости.

Ранее в Екатеринбурге был выставлен на продажу дом из ТОП-100 лучших элитных интерьеров России. Элитную недвижимость продавали за 55 миллионов рублей.

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В Екатеринбурге за 265 миллионов рублей продают элитный дом общей площадью 800 квадратных метров с собственным винным погребом. Об этом сообщает портал по продаже недвижимости Циан. «Резиденция мечты в одном из лучших поселков Екатеринбурга <…> Ландшафтный многоуровневый газон, многолетние декоративные деревья, благоухающие россыпи цветов, обрамляющие кристальный рукотворный ручей, играющий мелодию комфорта среди вековых камней», — сообщает Циан. Участок, на котором стоит дом, расположен на ВИЗе в коттеджном поселке Галактика. «Почувствуйте атмосферу этого великолепного гостеприимного дома, удачно расположенного на самом большом земельном участке в поселке», — сообщает портал по продаже недвижимости. Ранее в Екатеринбурге был выставлен на продажу дом из ТОП-100 лучших элитных интерьеров России. Элитную недвижимость продавали за 55 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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