В Екатеринбурге продают дом с винным погребом за сотни миллионов

В Екатеринбурге за 265 миллионов рублей продают элитный дом общей площадью 800 квадратных метров с собственным винным погребом. Об этом сообщает портал по продаже недвижимости Циан.
«Резиденция мечты в одном из лучших поселков Екатеринбурга <…> Ландшафтный многоуровневый газон, многолетние декоративные деревья, благоухающие россыпи цветов, обрамляющие кристальный рукотворный ручей, играющий мелодию комфорта среди вековых камней», — сообщает Циан.
Участок, на котором стоит дом, расположен на ВИЗе в коттеджном поселке Галактика. «Почувствуйте атмосферу этого великолепного гостеприимного дома, удачно расположенного на самом большом земельном участке в поселке», — сообщает портал по продаже недвижимости.
В Екатеринбурге за 265 миллионов рублей продают элитный дом общей площадью 800 квадратных метров с собственным винным погребом. Об этом сообщает портал по продаже недвижимости Циан. «Резиденция мечты в одном из лучших поселков Екатеринбурга <…> Ландшафтный многоуровневый газон, многолетние декоративные деревья, благоухающие россыпи цветов, обрамляющие кристальный рукотворный ручей, играющий мелодию комфорта среди вековых камней», — сообщает Циан. Участок, на котором стоит дом, расположен на ВИЗе в коттеджном поселке Галактика. «Почувствуйте атмосферу этого великолепного гостеприимного дома, удачно расположенного на самом большом земельном участке в поселке», — сообщает портал по продаже недвижимости. Ранее в Екатеринбурге был выставлен на продажу дом из ТОП-100 лучших элитных интерьеров России. Элитную недвижимость продавали за 55 миллионов рублей.