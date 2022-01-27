Проект из Екатеринбурга вошел в ТОП-100 лучших элитных интерьеров России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дизайнерский таунхаус площадью 240 квадратных метров в одном из лучших районов Екатеринбурга (Свердловская область) выставлен на продажу за 55 миллионов рублей. Проект вошел в ТОП-100 лучших элитных интерьеров России. Информация об объекте появилась на сайте «Циан».

«Полностью меблированный дизайнерский трехэтажный таунхаус площадью 240 квадратных метров продается за 55 миллионов рублей. Дом расположен на пяти сотках земли. Недвижимость находится в Верх-Исетском районе Екатеринбурга», — сказано в объявлении.

Открытое пространство первого этажа обрамлено панорамными окнами от пола до потолка — здесь открывается прекрасный вид на задний дворик. «В этой части таунхауса гармонично совмещены функциональная прихожая, гостиная с вместительным диваном, кухонная зона с барной стойкой и роскошная обеденная зона на 8 персон», — говорится в сообщении.

Второй этаж элитного жилья отдан под спальные комнаты. Хозяйская спальня, из которой можно попасть на просторную террасу, совмещена с гардеробной комнатой и большой ванной комнатой, оборудованной мебелью Porcelanosa. Здесь же, на втором этаже, расположен кабинет с выходом на балкон. «На третьем этаже большая лаундж-зона с мягкими диванами и потрясающим стильным камином. С другой стороны расположена площадь с инфракрасной сауной, тропическим душем и местом отдыха», — сказано в карточке объекта.

Ранее URA.RU писало, что дом площадью 320 квадратных метров расположенный в 35 километрах от Екатеринбурга выставлен на продажу за 29 миллионов рублей. По проекту дома, на первом этаже спроектирована гостиная зона, столовая и кухня открытого типа, связанная с террасой и садом. На втором этаже две уютные спальни с шикарным видом на речку.

Фото предоставлено «Циан»

Фото предоставлено «Циан»

Фото предоставлено «Циан»

Фото предоставлено «Циан»

Фото предоставлено «Циан»

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