Фонд долларового миллиардера запустил в Кургане спецпроект

В Кургане фонд Владимира Евтушенкова (на фото) будет обучать курганцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Благотворительный фонд, основанный по инициативе председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, запускает в Кургане проект. Обучающая программа реализуется вместе с курганским заводом «Синтез» («Биннофарм Групп») и Главным управлением по труду и занятости Курганской области. Информация об этом размещена на сайте правительства региона.

«В рамках реализации программы корпоративной социальной ответственности мы, в сотрудничестве с коллегами, запустили этот проект. Обучающая программа ориентирована на людей, желающих сменить направление деятельности. Принять участие в ней могут люди любого возраста», — прокомментировала директор по коммуникациям и связям с общественностью «Биннофарм Групп» Елена Шипилова.

Принять участие в обучении смогут жители Курганской области. Обучиться дополнительным навыкам и компетенциям можно бесплатно.

URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 февраля встретился с управляющим партнером ПАО АФК «Система» Тагиром Ситдековым и гендиректором, членом совета директоров «Биннофарм Групп» Рустемом Муратовым. Они обсудили соглашение, которое в 2021 году было заключено с председателем Совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. Соглашение между Шумковым и Евтушенковым было заключено в июне 2021 года. По информации журнала Forbes, состояние Евтушенкова в 2020 году оценивалось в 2,1 млрд долларов США.

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