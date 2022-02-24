РИА «Новости»: добровольцам Киева выдали около 10 тысяч автоматов

Членам добровольческих организаций в Киеве выдали около 10 тысяч автоматов. Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславской, передает РИА «Новости».
«Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов», — сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на Вениславского. Отмечается, что для получения оружия нужно предъявить паспорт. Данные из документа заносятся в базу, после оружие закрепляется за добровольцем.
Ранее Зеленский объявил на Украине всеобщую мобилизацию. Решение было принято в связи военной агрессией РФ, говорится в документе опубликованном на официальном сайте президента Украины.
Членам добровольческих организаций в Киеве выдали около 10 тысяч автоматов. Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславской, передает РИА «Новости». «Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов», — сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на Вениславского. Отмечается, что для получения оружия нужно предъявить паспорт. Данные из документа заносятся в базу, после оружие закрепляется за добровольцем. Ранее Зеленский объявил на Украине всеобщую мобилизацию. Решение было принято в связи военной агрессией РФ, говорится в документе опубликованном на официальном сайте президента Украины.