24 февраля 2022

РИА «Новости»: добровольцам Киева выдали около 10 тысяч автоматов

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Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, автомат, автомат калашникова, ружье в руках
Добровольцам выдают оружие по паспорту Фото:
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Членам добровольческих организаций в Киеве выдали около 10 тысяч автоматов. Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславской, передает РИА «Новости».

«Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов», — сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на Вениславского. Отмечается, что для получения оружия нужно предъявить паспорт. Данные из документа заносятся в базу, после оружие закрепляется за добровольцем.

Ранее Зеленский объявил на Украине всеобщую мобилизацию. Решение было принято в связи военной агрессией РФ, говорится в документе опубликованном на официальном сайте президента Украины.

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Членам добровольческих организаций в Киеве выдали около 10 тысяч автоматов. Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславской, передает РИА «Новости». «Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов», — сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на Вениславского. Отмечается, что для получения оружия нужно предъявить паспорт. Данные из документа заносятся в базу, после оружие закрепляется за добровольцем. Ранее Зеленский объявил на Украине всеобщую мобилизацию. Решение было принято в связи военной агрессией РФ, говорится в документе опубликованном на официальном сайте президента Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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