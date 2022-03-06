Политолог объяснил важность поддержки гражданами армии РФ

Защита русскоязычного населения Донбасса является главным фактором, который оказывает влияние на позицию граждан РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поддержка вооруженных сил России гражданами страны является основополагающим фактором в проведении спецоперации на территории Украины. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор МГУ, политолог, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

ВЦИОМ ранее опубликовал опрос, согласно которому 84% россиян доверяют российской армии. При этом каждый десятый респондент скорее не доверяет. Также 71% граждан поддержал решение о проведении спецоперации на Украине и 70% уверены, что она проходит успешно. Кроме того, большая часть россиян (46%) считают, что главной целью российской армии является недопущение размещения баз НАТО в Украине.

«Самый главный вывод — это то, что российское общество в значительном большинстве армию поддерживает. Это важно, потому что мы помним Первую чеченскую кампанию, когда наблюдалась другая картина и было много предателей со стороны общественных деятелей, которые выступали против армии, когда она выполняла свой долг в Чеченской республике по восстановлению конституционного порядка. Это важно, потому что доверие российского общества к армии — основополагающий фактор», — сказал Андрей Манойло.

Политолог также выразил мнение, что размещение баз НАТО на Украине не так сильно волнует россиян, как защита русскоязычного населения в Донбассе. «Я думаю, что базы НАТО мало волнуют российских граждан, а вот защита от геноцида беззащитных людей, женщин и детей, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ, карательных батальонов, неонацистских формирований, в том числе — в первую очередь. Это серьезная вещь. Я думаю, это основной фактор, который оказывает влияние на позицию российских граждан», — добавил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Путин сообщил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорий и приобретения Украиной нейтрального статуса.

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