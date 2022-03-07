Модельера отстранили от участия в конкурсе по причине того, что он не осудил военные действия на Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российского модельера Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже, которая должна состояться в онлайн-формате. Такое решение принял президент Федерации высокой моды Ральф Толедано.

«Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны на Украине, его сложно было бы убрать из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно», — сказал агентству глава федерации Ральф Толедано.

Помимо этого, он попросил участвующих в конкурсе провести показы в более «мрачной» обстановке. Также Толедано призвал собрать пожертвования для людей, бегущих с Украины.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Ранее сообщалось, что задача спецоперации — не захватить города, а ликвидировать весь военный потенциал Украины, представляющий угрозу России.

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