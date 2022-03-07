Влад Лисовец прокомментировал отстранение Юдашкина от Недели моды

Мировое сообщество воспринимает все, что делают россияне злом, поэтому отстранили российского модельера Валентина Юдашкина от участия в Неделе моды в Париже. Таким мнением с URA.RU поделился стилист и эксперт в сфере моды Влад Лисовец.
«Сейчас во всех областях и не только в моде нас отстраняют. И ничего удивительного в этом нет. Мы сейчас агрессоры для мира в данной политической ситуации, и понятно, что наш спорт, наша мода, наше творчество, и то, что делают русские люди, воспринимается как зло. Либо ждать другого времени, либо работать над этим. Я не удивлен. И это логично, смотря на то, что происходит в мире», — сказал Влад Лисовец.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. После этого в отношении РФ другие страны начали вводить экономические санкции, а российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде. Модельера Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже, которая должна состояться в онлайн-формате. Президент Федерации высокой моды Ральф Толедано сказал «убрать его немедленно».
Мировое сообщество воспринимает все, что делают россияне злом, поэтому отстранили российского модельера Валентина Юдашкина от участия в Неделе моды в Париже. Таким мнением с URA.RU поделился стилист и эксперт в сфере моды Влад Лисовец. «Сейчас во всех областях и не только в моде нас отстраняют. И ничего удивительного в этом нет. Мы сейчас агрессоры для мира в данной политической ситуации, и понятно, что наш спорт, наша мода, наше творчество, и то, что делают русские люди, воспринимается как зло. Либо ждать другого времени, либо работать над этим. Я не удивлен. И это логично, смотря на то, что происходит в мире», — сказал Влад Лисовец. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. После этого в отношении РФ другие страны начали вводить экономические санкции, а российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде. Модельера Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже, которая должна состояться в онлайн-формате. Президент Федерации высокой моды Ральф Толедано сказал «убрать его немедленно».