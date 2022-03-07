Влад Лисовец прокомментировал отстранение Юдашкина от Недели моды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Влад Лисовец не удивился отстранению Валентина Юдашкина от Недели моды Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Мировое сообщество воспринимает все, что делают россияне злом, поэтому отстранили российского модельера Валентина Юдашкина от участия в Неделе моды в Париже. Таким мнением с URA.RU поделился стилист и эксперт в сфере моды Влад Лисовец.

«Сейчас во всех областях и не только в моде нас отстраняют. И ничего удивительного в этом нет. Мы сейчас агрессоры для мира в данной политической ситуации, и понятно, что наш спорт, наша мода, наше творчество, и то, что делают русские люди, воспринимается как зло. Либо ждать другого времени, либо работать над этим. Я не удивлен. И это логично, смотря на то, что происходит в мире», — сказал Влад Лисовец.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. После этого в отношении РФ другие страны начали вводить экономические санкции, а российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде. Модельера Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже, которая должна состояться в онлайн-формате. Президент Федерации высокой моды Ральф Толедано сказал «убрать его немедленно».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мировое сообщество воспринимает все, что делают россияне злом, поэтому отстранили российского модельера Валентина Юдашкина от участия в Неделе моды в Париже. Таким мнением с URA.RU поделился стилист и эксперт в сфере моды Влад Лисовец. «Сейчас во всех областях и не только в моде нас отстраняют. И ничего удивительного в этом нет. Мы сейчас агрессоры для мира в данной политической ситуации, и понятно, что наш спорт, наша мода, наше творчество, и то, что делают русские люди, воспринимается как зло. Либо ждать другого времени, либо работать над этим. Я не удивлен. И это логично, смотря на то, что происходит в мире», — сказал Влад Лисовец. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. После этого в отношении РФ другие страны начали вводить экономические санкции, а российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде. Модельера Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже, которая должна состояться в онлайн-формате. Президент Федерации высокой моды Ральф Толедано сказал «убрать его немедленно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...