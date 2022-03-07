Влад Лисовец прокомментировал отстранение Юдашкина от Недели моды

07 марта 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Влад Лисовец не удивился отстранению Валентина Юдашкина от Недели моды Фото: личный архив Влада Лисовца новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мировое сообщество воспринимает все, что делают россияне злом, поэтому отстранили российского модельера Валентина Юдашкина от участия в Неделе моды в Париже. Таким мнением с URA.RU поделился стилист и эксперт в сфере моды Влад Лисовец. «Сейчас во всех областях и не только в моде нас отстраняют. И ничего удивительного в этом нет. Мы сейчас агрессоры для мира в данной политической ситуации, и понятно, что наш спорт, наша мода, наше творчество, и то, что делают русские люди, воспринимается как зло. Либо ждать другого времени, либо работать над этим. Я не удивлен. И это логично, смотря на то, что происходит в мире», — сказал Влад Лисовец. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. После этого в отношении РФ другие страны начали вводить экономические санкции, а российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде. Модельера Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже, которая должна состояться в онлайн-формате. Президент Федерации высокой моды Ральф Толедано сказал «убрать его немедленно». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мировое сообщество воспринимает все, что делают россияне злом, поэтому отстранили российского модельера Валентина Юдашкина от участия в Неделе моды в Париже. Таким мнением с URA.RU поделился стилист и эксперт в сфере моды Влад Лисовец. «Сейчас во всех областях и не только в моде нас отстраняют. И ничего удивительного в этом нет. Мы сейчас агрессоры для мира в данной политической ситуации, и понятно, что наш спорт, наша мода, наше творчество, и то, что делают русские люди, воспринимается как зло. Либо ждать другого времени, либо работать над этим. Я не удивлен. И это логично, смотря на то, что происходит в мире», — сказал Влад Лисовец. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. После этого в отношении РФ другие страны начали вводить экономические санкции, а российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде. Модельера Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже, которая должна состояться в онлайн-формате. Президент Федерации высокой моды Ральф Толедано сказал «убрать его немедленно».