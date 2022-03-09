Puma потеряла лицо бренда после ухода из России

Если Puma занимается политикой, то и мы должны, заявил Booba Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Лицо компании по созданию спортивной одежды и обуви Puma — французский рэпер Эли Яффа, более известный как Booba, отказался от сотрудничества с компанией. Причина такого решения — приостановка работы Puma на территории России.

«Вы уходите, и я ухожу. Если вы занимаетесь политикой, то и мы должны. Я на это не подписывался», — написал он на своей странице в соцсети Instagram, уточняет Le Figaro. На момент публикации материала Instagram-аккаунт рэпера был заблокирован.

Booba стал лицом компании в 2020 году. Он рекламировал преимущественно обувь и одежду.

5 марта стало известно о том, что Puma приостановила поставки и работу магазинов в России. Решение было принято вместе с приостановкой сотрудничества с российскими клиентами компании Adidas, IT-компанией IBM, Procter & Gamble и десятками других.

Это связано с началом российской операции по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о ней 24 февраля. Несмотря на то, что российская сторона действует осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, в отношении РФ был введен ряд санкций со стороны США и ЕС.