Российские власти частично обнуляют НДС

09 марта 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Строители туристических объектов не будут платить НДС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для компаний, которые занимаются строительством туристических объектов, будет введена нулевая ставка по НДС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «В рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты и гостиницы, будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции», — рассказал URA.RU Чернышенко. Отмечается, что нулевую ставку по НДС также получат владельцы уже работающих гостиниц и других объектов размещения людей. «В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в России. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития», — отметил Чернышенко. По словам вице-премьера, нулевой НДС обеспечит появление новых туристических комплексов, а также сохранить рабочие места в индустрии. «Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали», — сообщила URA.RU руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. В правительстве также планируют отменить НДС на покупку всех драгоценных металлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для компаний, которые занимаются строительством туристических объектов, будет введена нулевая ставка по НДС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «В рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты и гостиницы, будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции», — рассказал URA.RU Чернышенко. Отмечается, что нулевую ставку по НДС также получат владельцы уже работающих гостиниц и других объектов размещения людей. «В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в России. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития», — отметил Чернышенко. По словам вице-премьера, нулевой НДС обеспечит появление новых туристических комплексов, а также сохранить рабочие места в индустрии. «Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали», — сообщила URA.RU руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. В правительстве также планируют отменить НДС на покупку всех драгоценных металлов.