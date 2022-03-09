Российские власти частично обнуляют НДС

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Строители туристических объектов не будут платить НДС Фото:

Для компаний, которые занимаются строительством туристических объектов, будет введена нулевая ставка по НДС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты и гостиницы, будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции», — рассказал URA.RU Чернышенко.

Отмечается, что нулевую ставку по НДС также получат владельцы уже работающих гостиниц и других объектов размещения людей. «В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в России. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития», — отметил Чернышенко. По словам вице-премьера, нулевой НДС обеспечит появление новых туристических комплексов, а также сохранить рабочие места в индустрии. «Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали», — сообщила URA.RU руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. В правительстве также планируют отменить НДС на покупку всех драгоценных металлов.

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Для компаний, которые занимаются строительством туристических объектов, будет введена нулевая ставка по НДС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «В рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты и гостиницы, будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции», — рассказал URA.RU Чернышенко. Отмечается, что нулевую ставку по НДС также получат владельцы уже работающих гостиниц и других объектов размещения людей. «В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в России. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития», — отметил Чернышенко. По словам вице-премьера, нулевой НДС обеспечит появление новых туристических комплексов, а также сохранить рабочие места в индустрии. «Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали», — сообщила URA.RU руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. В правительстве также планируют отменить НДС на покупку всех драгоценных металлов.
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