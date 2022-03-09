Украина просит Шольца помочь Зеленскому встретиться с Путиным

09 марта 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не раз просил российского коллегу о встрече Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентов РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. «Единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — заявил Жовква, сообщает РИА «Новости». Россия и Украину уже провели три раундов переговоров после начала спецоперации РФ на Украине. Она была необходима для демилитаризации и денационализации страны. В планы России не входит оккупация территории. Зеленский же уже не раз предлагал Путину встретится. Однако, как заявляли в Кремле, на данный момент нет понимания, о чем лидеры будут говорить. Однако в скором времени на дипломатическом форуме в Анталье состоится встреча глав МИД двух государств. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентов РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. «Единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — заявил Жовква, сообщает РИА «Новости». Россия и Украину уже провели три раундов переговоров после начала спецоперации РФ на Украине. Она была необходима для демилитаризации и денационализации страны. В планы России не входит оккупация территории. Зеленский же уже не раз предлагал Путину встретится. Однако, как заявляли в Кремле, на данный момент нет понимания, о чем лидеры будут говорить. Однако в скором времени на дипломатическом форуме в Анталье состоится встреча глав МИД двух государств.