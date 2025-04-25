Жители Шуи рассказали о мощных взрывах

В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА
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В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА
В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА Фото:

Жители Шуи (Ивановская область) рассказали о серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на 25 апреля. Звучит тревожная сирена. Городская администрация призывает людей укрыться в безопасных местах, пишут telegram-каналы.

«Местные жители сообщают о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены», — пишет Shot. Опершаб Ивановской области передает, что в Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Жители Шуи (Ивановская область) рассказали о серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на 25 апреля. Звучит тревожная сирена. Городская администрация призывает людей укрыться в безопасных местах, пишут telegram-каналы. «Местные жители сообщают о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены», — пишет Shot. Опершаб Ивановской области передает, что в Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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