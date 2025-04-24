24 апреля 2025

Гладков сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по храму под Белгородом

Гладков сообщил о целенаправленном ударе ВСУ под Белгородом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Храмовый комплекс полностью сгорел
Храмовый комплекс полностью сгорел Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атака украинских дронов на храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области была целенаправленной акцией. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар — мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор также выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий пожара после атаки Вооруженных сил Украины на святыню. Он подчеркнул, что несмотря на разрушения, вера жителей остается крепкой.

По имеющейся информации, пожар в одном из самых значимых храмов региона возник в результате применения украинской стороной ударных дронов типа «Баба Яга». Ранее в сети появилось видео с места происшествия, на котором видно, как огонь уничтожил значительную часть комплекса. Местные жители и экстренные службы оперативно отреагировали на случившееся, однако полностью спасти храм не удалось из-за продолжающихся атак беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Атака украинских дронов на храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области была целенаправленной акцией. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар — мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор также выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий пожара после атаки Вооруженных сил Украины на святыню. Он подчеркнул, что несмотря на разрушения, вера жителей остается крепкой. По имеющейся информации, пожар в одном из самых значимых храмов региона возник в результате применения украинской стороной ударных дронов типа «Баба Яга». Ранее в сети появилось видео с места происшествия, на котором видно, как огонь уничтожил значительную часть комплекса. Местные жители и экстренные службы оперативно отреагировали на случившееся, однако полностью спасти храм не удалось из-за продолжающихся атак беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...