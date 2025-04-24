Украинская «Лисица» атаковала Татарстан — что известно о новом дроне, сделанном из самолета

При атаке на Елабугу (Татарстан) 24 апреля 2024 года ВСУ впервые применили новый беспилотник А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика. Этот дрон умеет переносить 100-килограммовые авиабомбы и пролетать около двух тысяч километров. Выяснилось, что он переделан из самолета, разработанного еще в Советском союзе. При этом нынешняя модификация разрабатывается и применяется благодаря американским технологиям и материалам. О том, как «Лисицы» атаковали Россию и о характеристиках дрона и самолета, из которого он был переделан — в материале URA.RU.
ВСУ впервые применили «Лисицу» для бомбардировки
ВСУ впервые использовали новый беспилотник А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика для атаки на российский город Елабуга. БПЛА сбросил фугасную авиабомбу ФАБ-100 массой 100 кг на территорию одного из промышленных предприятий. Однако взрывчатое устройство не сработало, и после обнаружения бомбы с объекта были экстренно эвакуированы более 1,5 тысячи человек.
Происхождение и конструкция дрона «Лисица»
Дрон А-22 «Лисица» создан на базе украинского двухместного сверхлегкого самолета Aeroprakt А-22 Foxbat, выпускаемого с 1999 года киевской авиастроительной компанией «Аэропракт». Самолет был изначально предназначен для гражданских целей, однако в 2024 году ВСУ переделали его и начали использовать в качестве беспилотника-камикадзе для атак на объекты в глубине России.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что после переделки в беспилотник самолет получил возможность лететь на расстояния, значительно превышающие стандартные для пилотируемой версии. Управление осуществляется с помощью американских спутников и роутеров.
Основные преимущества такого дрона — способность лететь далеко, при этом находясь на низких высотах, и внешнее сходство с гражданскими самолетами. «Его переделали из гражданского самолёта, ранее такие случаи неизвестны», — рассказал Леонков в беседе с Life.ru.
Однако недостатки перевешивают преимущества. Из-за крупных размеров такой дрон легко обнаружить и уничтожить.
Характеристики «Лисицы»
Дрон А-22 «Лисица» оборудован простым GPS-модулем навигации, который активируется с задержкой, что помогает обходить средства радиоэлектронной борьбы. Такой БПЛА сложнее обнаружить из-за низковысотного полета, малой радиолокационной заметности ввиду низкой тепловой сигнатуры и малой отражающей поверхности.
Расстояние, которое он может пройти, равняется примерно двум тысячам километрам. Благодаря увеличенному запасу топлива и заранее запрограммированному маршруту, он может возвращаться на базу после сброса снарядов.
Однако, в отличие от российских дронов «Герань» и «Италмас», «Лисица» не может обходить низковысотные сектора обзора зенитных радиолокационных станций. Это стало причиной редкого использования ВСУ данной модификации.
Технические характеристики самолета
Aeroprakt А-22 Foxbat обладает следующими характеристиками: максимальная скорость — до 220 км/ч, для максимальной дальности — 130 км/ч, дальность полета — от 580 до 1100 километров в зависимости от модификации, продолжительность полета — до 4,5 часа. Самолет может быть оснащен одним из нескольких двигателей: Rotax 912UL на 80 лошадиных сил, Rotax 912ULS на 100 лошадиных сил, Jabiru 2200 мощностью 85 лошадиных сил.
Aeroprakt А-22 способен нести до 300 килограмм полезной нагрузки, сам он весит около 260 килограмм. Длина аппарата — 6,3 метра, высота — 2,4 метра, размах крыла — 10,1 метра. Вмешает двух пилотов.
А-22 был спроектирован советским авиаконструктором Юрием Яковлевым и впервые поднялся в воздух в 1996 году. Модель отличается просторной кабиной, боковым расположением кресел и улучшенной обзорностью. Самолет выпускается в нескольких модификациях, рассчитанных на различные максимальные взлетные веса.
Сейчас Украина изготавливает такие самолеты с помощью американского металла на американских станках. Стоимость одного экземпляра — 45 тысяч евро.
Когда ВСУ использовали «Лисиц»
Украинский дрон-камикадзе «Лисица» атаковал российские территории несколько раз. Первый — в апреле 2024 года, когда ВСУ его применили для атаки на гражданские объекты в Татарстане. После этого, по некоторым данным, именно «Лисица» атаковала крупный НПЗ в Башкирии. В августе «Лисица» пролетела более 1800 километров и была уничтожена российской системой ПВО в районе города Высокий Мурманской области.
Пилотируемая версия также была замечена в боевых действиях. Так, в апреле 2023 года, самолет А-22 «Летучая лисица» потерпел крушение в Брянской области. Российские пограничники изъяли у пилота — Александра Морозова — бронежилета и автомат. Выяснилось, что на личном самолете Морозов выполнял различные поручения ВСУ: от разведки до вывоза украинских военных, раненных в ходе СВО.
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