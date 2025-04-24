Бастрыкин заинтересовался сносом жилья на Кубани без компенсации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям жителей Краснодарского края, которые жалуются на массовый снос их домов как самовольных построек без получения какой-либо компенсации. Об этом сообщает СКР.
«Председатель Следственного комитета поручил доложить по обращению жителей Краснодарского края о нарушении их жилищных прав», — говорится в официальном сообщении ведомства в telegram-канале. В списке свыше 146 многоквартирных домов.
Ранее в telegram-каналах появилось видеообращение граждан, в котором они заявили, что их жилье было признано судами самовольными постройками и подлежит сносу. По словам обратившихся, составлен собственный реестр, куда внесено свыше 146 многоквартирных домов, в каждом из которых от 150 до 900 пострадавших граждан. Среди них — пенсионеры, многодетные семьи, семьи участников СВО и те, для кого это жилье было единственным. При этом, как утверждают жители, никакой компенсации за утрату жилья они не получили, пишет «Царьград».
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