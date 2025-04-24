24 апреля 2025

Бастрыкин заинтересовался сносом жилья на Кубани без компенсации

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Кубани
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Кубани Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям жителей Краснодарского края, которые жалуются на массовый снос их домов как самовольных построек без получения какой-либо компенсации. Об этом сообщает СКР.

«Председатель Следственного комитета поручил доложить по обращению жителей Краснодарского края о нарушении их жилищных прав», — говорится в официальном сообщении ведомства в telegram-канале. В списке свыше 146 многоквартирных домов.

Ранее в telegram-каналах появилось видеообращение граждан, в котором они заявили, что их жилье было признано судами самовольными постройками и подлежит сносу. По словам обратившихся, составлен собственный реестр, куда внесено свыше 146 многоквартирных домов, в каждом из которых от 150 до 900 пострадавших граждан. Среди них — пенсионеры, многодетные семьи, семьи участников СВО и те, для кого это жилье было единственным. При этом, как утверждают жители, никакой компенсации за утрату жилья они не получили, пишет «Царьград».

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям жителей Краснодарского края, которые жалуются на массовый снос их домов как самовольных построек без получения какой-либо компенсации. Об этом сообщает СКР. «Председатель Следственного комитета поручил доложить по обращению жителей Краснодарского края о нарушении их жилищных прав», — говорится в официальном сообщении ведомства в telegram-канале. В списке свыше 146 многоквартирных домов. Ранее в telegram-каналах появилось видеообращение граждан, в котором они заявили, что их жилье было признано судами самовольными постройками и подлежит сносу. По словам обратившихся, составлен собственный реестр, куда внесено свыше 146 многоквартирных домов, в каждом из которых от 150 до 900 пострадавших граждан. Среди них — пенсионеры, многодетные семьи, семьи участников СВО и те, для кого это жилье было единственным. При этом, как утверждают жители, никакой компенсации за утрату жилья они не получили, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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