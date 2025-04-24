24 апреля 2025

Представитель РПЦ прибыл на похороны Папы Римского

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Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского
Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского Фото:

Митрополит Волоколамский Антоний Севрюк, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, прибыл в Рим 24 апреля по благословению патриарха Кирилла, чтобы присутствовать на похоронах папы Римского Франциска. Об этом сообщают СМИ. 

«24 апреля, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, прибыл в Рим. Во время своего визита он примет участие в похоронах папы Римского Франциска», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с послом России в Ватикане Иваном Солтановским. 

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни, по одной из версий — из-за инсульта. Прощание с понтификом проходит в Ватикане, а официальным представителем России на похоронах назначена министр культуры Ольга Любимова. Церемония прощания состоится 26 апреля.

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Митрополит Волоколамский Антоний Севрюк, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, прибыл в Рим 24 апреля по благословению патриарха Кирилла, чтобы присутствовать на похоронах папы Римского Франциска. Об этом сообщают СМИ.  «24 апреля, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, прибыл в Рим. Во время своего визита он примет участие в похоронах папы Римского Франциска», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с послом России в Ватикане Иваном Солтановским.  Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни, по одной из версий — из-за инсульта. Прощание с понтификом проходит в Ватикане, а официальным представителем России на похоронах назначена министр культуры Ольга Любимова. Церемония прощания состоится 26 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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