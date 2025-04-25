Шойгу раскрыл, сколько заработала Россия на внешней торговле

Шойгу: несмотря на санкции, объем внешней торговли в России вырос
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Несмотря на санкции, экономика России показывает стабильный рост, рассказал Шойгу
Несмотря на санкции, экономика России показывает стабильный рост, рассказал Шойгу Фото:

Российская экономика за последние пару лет показала стабильный прирост, а объем внешней торговли вырос почти на четыре миллиарда долларов. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«Рост российской экономики последние два года составляет 4,1%. Положительную динамику сохранил объем внешней торговли. По итогам года, несмотря на санкции, он увеличился на 3,8 млрд долларов и составил более 716 млрд долларов», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.

Секретарь СБ РФ отметил, что положительное сальдо внешней торговли увеличилось на 7 миллиардов долларов и достигло порядка 146 миллиардов долларов. Кроме того, наблюдалось снижение как внешнего, так и внутреннего долга России. Финансовый и банковский секторы сохранили стабильность.

Шойгу сообщил, что в 2024 году промышленное производство выросло на 4,6%. Такой рост, по его словам, был обусловлен прежде всего увеличением объемов выпуска в обрабатывающем секторе, где показатель составил 8,5%. По итогам года доходы федерального бюджета, включая поступления от нефтегазовой сферы, повысились примерно на 26%. Кроме того, уровень дефицита федерального бюджета снизился: если в 2023 году он составлял 2,7% ВВП, то в 2024 году уменьшился до 1,7% ВВП. Помимо этого, инвестиции в основной капитал возросли на 8,6%.

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Российская экономика за последние пару лет показала стабильный прирост, а объем внешней торговли вырос почти на четыре миллиарда долларов. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу. «Рост российской экономики последние два года составляет 4,1%. Положительную динамику сохранил объем внешней торговли. По итогам года, несмотря на санкции, он увеличился на 3,8 млрд долларов и составил более 716 млрд долларов», — сказал Шойгу в интервью ТАСС. Секретарь СБ РФ отметил, что положительное сальдо внешней торговли увеличилось на 7 миллиардов долларов и достигло порядка 146 миллиардов долларов. Кроме того, наблюдалось снижение как внешнего, так и внутреннего долга России. Финансовый и банковский секторы сохранили стабильность. Шойгу сообщил, что в 2024 году промышленное производство выросло на 4,6%. Такой рост, по его словам, был обусловлен прежде всего увеличением объемов выпуска в обрабатывающем секторе, где показатель составил 8,5%. По итогам года доходы федерального бюджета, включая поступления от нефтегазовой сферы, повысились примерно на 26%. Кроме того, уровень дефицита федерального бюджета снизился: если в 2023 году он составлял 2,7% ВВП, то в 2024 году уменьшился до 1,7% ВВП. Помимо этого, инвестиции в основной капитал возросли на 8,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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